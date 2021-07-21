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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

На ближайшие московские игры РПЛ планируют пускать до 500 человек. Решения по QR-кодам нет

На ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом «Чемпионату» сообщил источник в одном из московских клубов и источник в РФС. При этом ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счёт людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», — добавил один из собеседников «Чемпионата».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами.

Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

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