На ближайшие московские игры РПЛ планируют пускать до 500 человек. Решения по QR-кодам нет

Об этом «Чемпионату» сообщил источник в одном из московских клубов и источник в РФС. При этом ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счёт людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», — добавил один из собеседников «Чемпионата».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами.