На ближайшие московские игры РПЛ планируют пускать до 500 человек. Решения по QR-кодам нет
На ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек.
На ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник в одном из московских клубов и источник в РФС. При этом ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.
«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счёт людей с
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