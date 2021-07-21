Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Кайрат
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ХИК
Футбол. Сборные
14:30
Австралия
Новая Зеландия
21
Футбол. Сборные
14:00
Замбия
Нидерланды
310
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Лудогорец
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Канада
11
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Флора
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Галатасарай
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
США
30
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Бразилия
05
Футбол. Сборные
10:30
Великобритания
Чили
20
Все события
Фоторепортажи
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
11«Зенит» разгромил «Локомотив» в Суперкубке России
15:22 (мск), источник: Sports.Ru

Безбородов будет судить матч «Спартака» и «Рубина» и другие назначения 1-го тура РПЛ

РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.

Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ростов» — «Динамо»

Судья — Владимир Москалев; ассистенты — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Зенит»

Судья — Евгений Кукуляк; ассистенты — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Арсенал»

Судья — Игорь Панин; ассистенты — Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Рубин» — «Спартак»

Судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Краснодар»

Судья — Василий Казарцев; ассистенты — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Судья — Кирилл Левников; ассистенты — Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Уфа»

Судья — Сергей Иванов; ассистенты — Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.

«Нижний Новгород» — «Сочи»

Судья — Павел Шадыханов; ассистенты — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Мартынов.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Стадионы «Спартака» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон
Марта первой в истории отличилась голами на пяти Олимпиадах
Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
Лучший матч Янниса в жизни принес «Милуоки» чемпионский титул
Недопуск зрителей на Игры обойдется Японии в 1,2 млрд долларов
Вторую спортсменку отстранили от Олимпиады из-за COVID-19
«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь