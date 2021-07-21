Безбородов будет судить матч «Спартака» и «Рубина» и другие назначения 1-го тура РПЛ
РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.
РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.
Судья — Владимир Москалев; ассистенты — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.
Судья — Евгений Кукуляк; ассистенты — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.
Судья — Игорь Панин; ассистенты — Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.
Судья — Владислав Безбородов; ассистенты — Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Геннадий Куличенков.
Судья — Василий Казарцев; ассистенты — Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
Судья — Кирилл Левников; ассистенты — Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.
Судья — Сергей Иванов; ассистенты — Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Александр Колобаев.
Судья — Павел Шадыханов; ассистенты — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Мартынов.