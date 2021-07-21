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14:53 (мск), источник: Матч ТВ

Стадионы «Спартака» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что «Открытие Арена» вошла в реестр так называемых «COVID-free» зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений с 28 июня 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"
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— «Спартак» вошел в реестр «COVID-free» зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили, — сказал Фетисов.

Также коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что арена этой команды включена в список.

— Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов, — цитирует Зарубьяна ТАСС.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о допуске болельщиков на стадионы, заявив, что каждый субъект принимает решение в соответствии с регламентными документами, решениями глав регионов, а также врачей соответствующего региона, в котором будут проводиться матчи. «Спартак» проведет первый домашний матч Тинькофф РПЛ в новом сезоне в рамках 3-го тура, когда 7 августа сыграет с «Нижним Новгородом».

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