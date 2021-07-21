Стадионы «Спартака» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

— «Спартак» вошел в реестр «COVID-free» зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили, — сказал Фетисов.
Также коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что арена этой команды включена в список.
— Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов, — цитирует Зарубьяна ТАСС.
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о допуске болельщиков на стадионы, заявив, что каждый субъект принимает решение в соответствии с регламентными документами, решениями глав регионов, а также врачей соответствующего региона, в котором будут проводиться матчи. «Спартак» проведет первый домашний матч Тинькофф РПЛ в новом сезоне в рамках 3-го тура, когда 7 августа сыграет с «Нижним Новгородом».