Стадионы «Спартака» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

— «Спартак» вошел в реестр «COVID-free» зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили, — сказал Фетисов.

Также коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что арена этой команды включена в список.

— Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов, — цитирует Зарубьяна ТАСС.