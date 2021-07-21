Российский футбол останется без зрителей? С проходом на стадионы происходит какая-то муть

Новый сезон РПЛ стартует уже в пятницу, но многие болельщики до сих пор не знают, смогут ли они попасть на игры своих клубов. Президент РПЛ Сергей Прядкин на брифинге с журналистами во вторник заявил, что решение по допуску зрителей на матчи будут принимать местные власти. По информации «Чемпионата», руководство РФС ведёт переговоры с Роспотребнадзором, но точных итогов до сих пор нет. Ведомство всё ещё не сообщило клубам: сколько же можно пустить болельщиков на трибуны? Можно ли пустить вакцинированных или людей с отрицательными ПЦР-тестами? «Чемпионат» попытался разобраться в этой запутанной истории: рассказываем, что на данный момент известно о посещении игр первого тура РПЛ.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 23.07.2021, 20:00 Ростов - Динамо -

Первая игра сезона — матч «Ростова» с «Динамо». И здесь вопросов меньше всего — в «Ростове» на запрос «Чемпионата» чётко прояснили ситуацию с болельщиками: «Клубу разрешено заполнить стадион на 50% от вместимости арены, — заявили в пресс-службе, — но с учётом социальной дистанции и при наличии защитных масок».

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 17:30 Химки - Зенит -

На матче в Подмосковье (и не только там) ситуация выглядит гораздо запутаннее. Нюансы прояснил министр спорта Московской области Роман Терюшков:



— На данном этапе направили запрос в Роспотребнадзор. Есть формула, разработанная федеральным Роспотребнадзором, по поводу допуска зрителей. Сейчас число зрителей у нас варьируется от 500 до 1000. Изначально мы планировали сделать так, чтобы «Арена Химки» была свободна от ковида: делаем второй кордон допуска на стадион, ставим стюардов, которые проверяют QR-коды у болельщиков. Сейчас направили этот запрос, ждём ответа, будем опираться на их позицию. Если нам разрешат это сделать, то заполняемость стадиона будет до 30 процентов, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Если не получится, то придётся действовать в рамках расчётной формулы, которую нам предложили использовать. Сегодня вечером, думаю, мы определим количество. Билеты поступят в свободную продажу. Гостевой сектор по этому же принципу будем определять, лимитировать количество мест.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 20:00 Локомотив - Арсенал Т -

В «Локомотиве» следят за ситуацией с допуском зрителей на трибуны. В клубе уже посылали запросы в различные инстанции и до сих пор ждут разъяснения по вопросу допуска зрителей на трибуны. В ближайшее время клуб прояснит ситуацию для болельщиков. Ситуация усложняется тем, что именно «Локо» первым из московских клубов сыграет домашний матч в этом сезоне, и внимание властей будет приковано к стадиону в Черкизове.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 25.07.2021, 17:30 Урал - Краснодар -

Ситуация с матчем в Екатеринбурге тоже сложная. Клуб уже продал билеты на игру с «Краснодаром», покупают местные болельщики и абонементы, но вопрос с походом на футбол до сих пор не решён: «Руководители клуба на прошлой недели вели диалог с властями региона, — рассказали “Чемпионату” в пресс-служба клуба, — это было сделано перед стартом продаж билетов на ближайшие матчи “Урала”. Предварительно было принято решение о 50% заполняемости трибун. При этом на днях клуб получил новое письмо от Роспотребнадзора, где было сказано о плохой эпидемиологической обстановке в регионе, поэтому продажу билетов мы остановили. В “Урале” надеются, что все 4000 болельщиков, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить ближайшие матчи клуба, хотя возможно любое развитие событий — решение зависит от Роспотребнадзора».

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 20:00 Рубин - Спартак -

В Казани ситуация похожа на уральскую. Ещё две недели назад клуб открыл билетную программу, планировали заполнить стадион на 50%. Сейчас билетная программа закрыта. Понимания, сколько болельщиков в итоге пустят на матч, на момент публикации материала, нет. По данным «СЭ», Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на игре со «Спартаком», и теперь всё зависит от региональных властей. Если им не удастся поменять решение, то игра пройдёт при пустых трибунах.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 25.07.2021, 19:00 Крылья Советов - Ахмат -

В Самаре тоже ждут новых указаний:



— На вчерашний день информация следующая — на матч первого тура мы сможем запустить 30% зрителей от общей вместимости стадиона, — рассказали в пресс-службе самарского клуба, — у нас также есть сектор Covid-Free. Пока это только один сектор — если будет потребность, то, возможно, откроем ещё. Попасть на сектор Covid-Free можно только при наличии QR-кода. Про матч второго тура говорить пока преждевременно, так как информация может поменяться очень быстро.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 25.07.2021, 20:00 ЦСКА - Уфа -

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что на матче с «Уфой» команду смогут поддержать более 500 человек. «ВЭБ Арена» вошла в реестр COVID-free зон, — рассказал он «Спорт 24″, — поэтому посещаемость на домашних играх команды может превышать 500 человек».

ЦСКА — не единственный клуб, который вошёл в реестр COVID-free зон: «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» тоже там. Хотя, по словам директора спартаковского клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова, непонятно, отменяет ли вхождение клуба в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей.

По информации «Чемпионата», Роспотребнадзор Москвы по Северному административному округу направил в ЦСКА письмо с указанием провести матч с «Уфой» без зрителей. В клубе эту проблему уже пытаются решить, и вероятность, что для ЦСКА история закончится положительно, существует: окончательного решения по допуску болельщиков ещё нет. Возможно, ЦСКА сможет «впустить» несколько тысяч болельщиков на матч.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 26.07.2021, 19:00 Нижний Новгород - Сочи -

Последний матч тура пройдёт в Нижнем Новгороде. И здесь ситуация немного понятнее, чем в Москве, хотя конкретного решения тоже нет:



«Мы до сих пор ждём отмашки от нашего Роспотребнадзора, — заявили “Чемпионату” в клубе, — называются разные цифры, но конкретного и окончательного ответа до сих пор нет. Какой-то допуск зрителей будет, но какой — пока сказать не могу. Если говорить о последней информации, то мы ориентировались на 10% от вместимости стадиона. На данный момент ждём ответа, но допускаем, что по итогу будет даже меньше. У нас в городе разработан универсальный документ для посещения спортивно-концертных мероприятий — “Мультипасс 800”. Это универсальный пропуск для привитых от ковида, людей, перенёсших заболевание или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Вход на стадион либо по одному из документов выше, то есть по QR-коду, либо по универсальному документу “Мультипасс”. Мы всем советуем оформить данный пропуск — это своего рода FAN-ID на чемпионате мира».

Почему нельзя сделать всё нормально?

Ситуация с допуском зрителей на игры РПЛ — муть, в которой практически невозможно разобраться. Почти ни в одном клубе до конца не уверены, сколько болельщиков они пустят на матч и как будет организован проход. В неведении остаются и болельщики: нужно ли брать билеты на самолёт, поезд, бронировать отели? А как просто спланировать свой выходной? При этом вину все очень удобно спихивают на решение властей — и это логично: РФС или клубы не могут пойти против решений Роспотребнадзора. А там, видимо, не могут ничего решить.



Усложняется всё ещё и тем, что местные власти (например, мэр Москвы) постановляют одно, а предписания Роспотребнадзора указам местных властей противоречат. Договориться друг с другом у ведомств не получается, решения меняются чуть ли не каждый день, люди теряют деньги и время, но никто ничего не может сделать.