Российский футбол останется без зрителей? С проходом на стадионы происходит какая-то муть
Разбираемся, сколько людей пустят на игры первого тура РПЛ.
Разбираемся, сколько людей пустят на игры первого тура РПЛ.
Новый сезон РПЛ стартует уже в пятницу, но многие болельщики до сих пор не знают, смогут ли они попасть на игры своих клубов. Президент РПЛ Сергей Прядкин на брифинге с журналистами во вторник заявил, что решение по допуску зрителей на матчи будут принимать местные власти. По информации «Чемпионата», руководство РФС ведёт переговоры с Роспотребнадзором, но точных итогов до сих пор нет. Ведомство всё ещё не сообщило клубам: сколько же можно пустить болельщиков на трибуны? Можно ли пустить вакцинированных или людей с отрицательными
Первая игра сезона — матч «Ростова» с «Динамо». И здесь вопросов меньше всего — в «Ростове» на запрос «Чемпионата» чётко прояснили ситуацию с болельщиками: «Клубу разрешено заполнить стадион на 50% от вместимости арены, — заявили в
На матче в Подмосковье (и не только там) ситуация выглядит гораздо запутаннее. Нюансы прояснил министр спорта Московской области Роман Терюшков:
— На данном этапе направили запрос в Роспотребнадзор. Есть формула, разработанная федеральным Роспотребнадзором, по поводу допуска зрителей. Сейчас число зрителей у нас варьируется от 500 до 1000. Изначально мы планировали сделать так, чтобы «Арена Химки» была свободна от ковида: делаем второй кордон допуска на стадион, ставим стюардов, которые проверяют
В «Локомотиве» следят за ситуацией с допуском зрителей на трибуны. В клубе уже посылали запросы в различные инстанции и до сих пор ждут разъяснения по вопросу допуска зрителей на трибуны. В ближайшее время клуб прояснит ситуацию для болельщиков. Ситуация усложняется тем, что именно «Локо» первым из московских клубов сыграет домашний матч в этом сезоне, и внимание властей будет приковано к стадиону в Черкизове.
Ситуация с матчем в Екатеринбурге тоже сложная. Клуб уже продал билеты на игру с «Краснодаром», покупают местные болельщики и абонементы, но вопрос с походом на футбол до сих пор не решён: «Руководители клуба на прошлой недели вели диалог с властями региона, — рассказали “Чемпионату” в
В Казани ситуация похожа на уральскую. Ещё две недели назад клуб открыл билетную программу, планировали заполнить стадион на 50%. Сейчас билетная программа закрыта. Понимания, сколько болельщиков в итоге пустят на матч, на момент публикации материала, нет. По данным «СЭ», Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на игре со «Спартаком», и теперь всё зависит от региональных властей. Если им не удастся поменять решение, то игра пройдёт при пустых трибунах.
В Самаре тоже ждут новых указаний:
— На вчерашний день информация следующая — на матч первого тура мы сможем запустить 30% зрителей от общей вместимости стадиона, — рассказали в
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что на матче с «Уфой» команду смогут поддержать более 500 человек. «ВЭБ Арена» вошла в реестр
ЦСКА — не единственный клуб, который вошёл в реестр
По информации «Чемпионата», Роспотребнадзор Москвы по Северному административному округу направил в ЦСКА письмо с указанием провести матч с «Уфой» без зрителей. В клубе эту проблему уже пытаются решить, и вероятность, что для ЦСКА история закончится положительно, существует: окончательного решения по допуску болельщиков ещё нет. Возможно, ЦСКА сможет «впустить» несколько тысяч болельщиков на матч.
Последний матч тура пройдёт в Нижнем Новгороде. И здесь ситуация немного понятнее, чем в Москве, хотя конкретного решения тоже нет:
«Мы до сих пор ждём отмашки от нашего Роспотребнадзора, — заявили “Чемпионату” в клубе, — называются разные цифры, но конкретного и окончательного ответа до сих пор нет.
Ситуация с допуском зрителей на игры РПЛ — муть, в которой практически невозможно разобраться. Почти ни в одном клубе до конца не уверены, сколько болельщиков они пустят на матч и как будет организован проход. В неведении остаются и болельщики: нужно ли брать билеты на самолёт, поезд, бронировать отели? А как просто спланировать свой выходной? При этом вину все очень удобно спихивают на решение властей — и это логично: РФС или клубы не могут пойти против решений Роспотребнадзора. А там, видимо, не могут ничего решить.
Усложняется всё ещё и тем, что местные власти (например, мэр Москвы) постановляют одно, а предписания Роспотребнадзора указам местных властей противоречат. Договориться друг с другом у ведомств не получается, решения меняются чуть ли не каждый день, люди теряют деньги и время, но никто ничего не может сделать.
Максим Пахомов