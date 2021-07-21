«Рубин» выпустил новый музыкальный клип со Слуцким, читающим рэп на татарском

В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» главный тренер команды Леонид Слуцкий читает рэп, в том числе и на татарском языке. Кроме Слуцкого в записи видео приняли участие футболисты команды.

«Казань — топ! Лучший город! Идеальное место на планете!» © Леонид Слуцкий. Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили… выпустить новую песню и снять клип. Рәхим итегез! — говорится в описании видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5trO3RoO9iY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.