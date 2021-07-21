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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» выпустил новый музыкальный клип со Слуцким, читающим рэп на татарском

Казанский «Рубин» на YouTube-канале опубликовал новый видеоклип.

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Источник: Чемпионат.com

В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» главный тренер команды Леонид Слуцкий читает рэп, в том числе и на татарском языке. Кроме Слуцкого в записи видео приняли участие футболисты команды.

«Казань — топ! Лучший город! Идеальное место на планете!» © Леонид Слуцкий. Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили… выпустить новую песню и снять клип. Рәхим итегез! — говорится в описании видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Рубин» поздравил Слуцкого с 50-летним юбилеем музыкальным видео, в котором футболисты исполняли каверы на хиты разных эпох, примерив на себя узнаваемые образы. Перед Новым годом Слуцкий спел на английском All I Want For Christmas Is You, ролик стал вирусным в Сети.

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