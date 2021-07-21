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20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист ЦСКА попросил отпустить его в «Милан»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попросил руководство клуба отпустить его в итальянский «Милан». Об этом сообщает Sempre Milan.

Милан
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Влашич мечтает о переходе в итальянский клуб, но стороны не могут прийти к соглашению по сумме трансфера. «Милан» предлагает за 23-летнего игрока 25 миллионов евро, в то время как ЦСКА настаивает на сумме в 30 миллионов евро.

14 июля журналист Экрем Конур сообщил, что «Милан» и ЦСКА достигли принципиальной договоренности по трансферу Влашича. Предполагалось, что итальянский клуб возьмет хорвата в аренду с правом последующего выкупа.

Влашич выступает за армейский клуб с 2018 года. Сначала хавбек перешел в ЦСКА из английского «Эвертона» на правах аренды, а летом 2019-го красно-синие выкупили его трансфер за 15,7 миллиона евро. Полузащитник стал самым дорогим приобретением в истории армейского клуба.

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