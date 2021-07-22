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09:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет при 30 процентах зрителей с соблюдением всех антиковидных мер

Матч первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак» пройдет в присутствии болельщиков, информирует сайт казанцев.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Однако их численность составит не более 30 процентов от общей заполняемости стадиона. Обязательным является соблюдение всех антиковидных мер безопасности.

Как отмечается, зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 м при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. При этом на трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

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«Убедительная просьба приходить на игру заблаговременно — процедуры контроля на входе на стадион могут занять немного больше времени, чем обычно. При входе будет производиться бесконтактное измерение температуры: зрители с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ (кашель, насморк) на арену не допускаются. На протяжении всего мероприятия необходимо носить маску. Во избежание очередей касса в день матча работать не будет», — говорится в сообщении.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

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