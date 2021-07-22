Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кот-д`Ивуар
Саудовская Аравия
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Мексика
Франция
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Новая Зеландия
Южная Корея
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Египет
Испания
00
Футбол. Сборные
13:30
Аргентина
Австралия
Футбол. Сборные
14:00
Япония
ЮАР
Футбол. Сборные
14:00
Гондурас
Румыния
Футбол. Сборные
14:30
Бразилия
Германия
Футбол. Еврокубки
21.07
Легия
Флора
21
Футбол. Еврокубки
21.07
Олимпиакос П
Нефтчи
10
Футбол. Еврокубки
21.07
ПСВ
Галатасарай
51
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
31Италия — чемпион Европы!
11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, выступающий за красно-синих с 2008 года, продлил своё соглашение с клубом, сообщает пресс-служба команды.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новый контракт футболиста с армейцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.

Напомним, завтра, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Читайте также
ЦСКА
-:-
Первый тайм: 0:0
Уфа
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
На Олимпиаде 4 футболиста из РПЛ. Кто из них вернётся с медалью?
«Летят очень быстро». Вратари пожаловались на новые мячи РПЛ
Экс-игрок «Локомотива» Лысов завершает карьеру в 23 года
Кракен выпущен. Новый клуб НХЛ собрал свой первый состав
Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев
Иско покинул тренировку «Реала» из-за реакции на вакцину
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь