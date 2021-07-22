Экс-игрок «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года. Он входил в команду самых дорогих российских талантов
Как сообщили Sport24 два источника, не связанных между собой,
Как сообщили Sport24 два источника, не связанных между собой,
У 23-летнего защитника вновь начались проблемы с сосудами,
Михаил Лысов является воспитанником «Локомотива». 18 июля 2017 года впервые дебютировал за первую команду. В 2016 году защитник вместе с молодежкой выиграл первенство России. В дебютном сезоне за основную команду Лысов провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
В том же году Лысов входил в команду U21 из самых дорогих российских талантов от Transfermarkt. Футболист оценивался в 1,2 млн евро.