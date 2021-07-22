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11:40 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года. Он входил в команду самых дорогих российских талантов

Как сообщили Sport24 два источника, не связанных между собой, экс-игрок «Локомотива» Михаил Лысов в ближайшее время завершит карьеру профессионального футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

У 23-летнего защитника вновь начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон. Проблемы со здоровьем явились одной из причин, почему Лысов не подписал контракт с «Нижним Новгородом». Игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры.

Михаил Лысов является воспитанником «Локомотива». 18 июля 2017 года впервые дебютировал за первую команду. В 2016 году защитник вместе с молодежкой выиграл первенство России. В дебютном сезоне за основную команду Лысов провел 13 матчей в РПЛ и помог команде завоевать чемпионский титул. В 2019 году стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В том же году Лысов входил в команду U21 из самых дорогих российских талантов от Transfermarkt. Футболист оценивался в 1,2 млн евро.

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