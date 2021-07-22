«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками» из-за входа по QR-кодам
Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков
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Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков
«За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по
Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем. Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого. Наше имя — “Зенит”!» — сказано в сообщении «Ландскроны».