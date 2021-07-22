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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками» из-за входа по QR-кодам

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков сине-бело-голубых игнорировать матч 1-го тура РПЛ с «Химками» из-за ситуации с допуском зрителей на трибуны.

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«За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам “Зенита”, проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну.

Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем. Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого. Наше имя — “Зенит”!» — сказано в сообщении «Ландскроны».

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