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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Старое не значит плохое». «Ростов» представил прошлогоднюю форму с кавером на Blink-182

Это больше не «Ростов», это теперь «Блинк-161».

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» сделал очень оригинальный ход — представил форму из прошлого сезона. Ростовчане честно признались, что в этом сезоне обновки игровой экипировки не будет: «Форма на новый сезон осталась прежней. Но мы все равно решили вам ее показать до начала нового сезона».

И сделали это необычно: кавером на трек группы Blink-182 What’s My Age Again?

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Клип ростовского коллектива «Блинк161» (161 — код Ростовской области на автомобильных номерах) — оммаж клипу Blink-182. Там главные герои тоже бегут и поют раздетыми — но если здесь ограничились раздеванием «по торсу», то в оригинале исполнители вообще голышом.

Певцами от «Ростова» выбрали Понтуса Альмквиста, Армина Гиговича и Кирилла Фольмера — видимо, как людей с лучшим английским в команде. Вот немного бэкстейджа:

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Закончился клип фразой «Старое не значит плохое». А что лучше — новая форма, но с презентацией на стуле, или старая, но с такой презентацией?

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