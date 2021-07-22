«Старое не значит плохое». «Ростов» представил прошлогоднюю форму с кавером на Blink-182

«Ростов» сделал очень оригинальный ход — представил форму из прошлого сезона. Ростовчане честно признались, что в этом сезоне обновки игровой экипировки не будет: «Форма на новый сезон осталась прежней. Но мы все равно решили вам ее показать до начала нового сезона».

И сделали это необычно: кавером на трек группы Blink-182 What’s My Age Again?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dyHIAqPc_o4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Клип ростовского коллектива «Блинк161» (161 — код Ростовской области на автомобильных номерах) — оммаж клипу Blink-182. Там главные герои тоже бегут и поют раздетыми — но если здесь ограничились раздеванием «по торсу», то в оригинале исполнители вообще голышом.

Певцами от «Ростова» выбрали Понтуса Альмквиста, Армина Гиговича и Кирилла Фольмера — видимо, как людей с лучшим английским в команде. Вот немного бэкстейджа:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-33352573&id=456243302&hash=9df3d13deccb3449" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.