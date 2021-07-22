«Старое не значит плохое». «Ростов» представил прошлогоднюю форму с кавером на Blink-182
Это больше не «Ростов», это теперь «Блинк-161».
Это больше не «Ростов», это теперь «Блинк-161».
«Ростов» сделал очень оригинальный ход — представил форму из прошлого сезона. Ростовчане честно признались, что в этом сезоне обновки игровой экипировки не будет: «Форма на новый сезон осталась прежней. Но мы все равно решили вам ее показать до начала нового сезона».
И сделали это необычно: кавером на трек группы Blink-182 What’s My Age Again?
Клип ростовского коллектива «Блинк161» (161 — код Ростовской области на автомобильных номерах) — оммаж клипу Blink-182. Там главные герои тоже бегут и поют раздетыми — но если здесь ограничились раздеванием «по торсу», то в оригинале исполнители вообще голышом.
Певцами от «Ростова» выбрали Понтуса Альмквиста, Армина Гиговича и Кирилла Фольмера — видимо, как людей с лучшим английским в команде. Вот немного бэкстейджа:
Закончился клип фразой «Старое не значит плохое». А что лучше — новая форма, но с презентацией на стуле, или старая, но с такой презентацией?