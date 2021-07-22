ЦСКА представил форму на предстоящий сезон
ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.
ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.
Домашняя экипировка выполнена в традиционных
Гостевая форма представлена в
В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семёнова — победителя нашего конкурса вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» ВЭБ Арены, который отображен в принте футболки.