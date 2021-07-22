Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Бразилия
Германия
42
Футбол. Сборные
14:00
Япония
ЮАР
10
Футбол. Сборные
14:00
Гондурас
Румыния
01
Футбол. Сборные
13:30
Аргентина
Австралия
02
Футбол. Сборные
11:30
Кот-д`Ивуар
Саудовская Аравия
21
Футбол. Сборные
11:00
Мексика
Франция
41
Футбол. Сборные
11:00
Новая Зеландия
Южная Корея
10
Футбол. Сборные
10:30
Египет
Испания
00
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
31Италия — чемпион Европы!
14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА представил форму на предстоящий сезон

ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба ЦСКА

Домашняя экипировка выполнена в традиционных красно-синих цветах. Гостевая форма — белая. Третий комплект исполнен в фиолетовом цвете с узором на футболке. Техническим спонсором клуба является фирма Joma.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС, основоположника армейского футбола, на воротнике выполнено тиснение 110 лет, а на спине нанесены 1911−2021.

В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семёнова — победителя нашего конкурса вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» ВЭБ Арены, который отображен в принте футболки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА
-:-
Первый тайм: 0:0
Уфа
 Нечего скрывать. Виды спорта, где бикини — это форма
Российского функционера не пустили на Олимпиаду. Его подозревают в «личной допинговой истории»
Кунц, Карпин, или Бердыев? Очень сложный выбор для РФС
Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на ОИ
Месси, Неймар и другие звезды футбола не сыграют на ОИ. Почему?
Фанаты «Зенита» собираются бойкотировать матч с «Химками»
Тест: готовы ли вы к чемпионату России?
Воспитанник «Локо» объяснил решение закончить карьеру в 23 года
«Зенит» остался без Малкома. Это намного серьезнее, чем кажется
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь