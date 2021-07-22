Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Бразилия
Германия
42
Футбол. Сборные
14:00
Япония
ЮАР
10
Футбол. Сборные
14:00
Гондурас
Румыния
01
Футбол. Сборные
13:30
Аргентина
Австралия
02
Футбол. Сборные
11:30
Кот-д`Ивуар
Саудовская Аравия
21
Футбол. Сборные
11:00
Мексика
Франция
41
Футбол. Сборные
11:00
Новая Зеландия
Южная Корея
10
Футбол. Сборные
10:30
Египет
Испания
00
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
17Олимпийцы сборной России
19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив»: много начальников, мало футболистов

Чего ждать от команды Николича (Плутника) в новом сезоне?

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Главные события межсезонья

В «Локомотиве» стало еще больше начальников. Немецкий функционер и тренер Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию клуба. На официальном сайте написано, что он займется стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. В общем, ничего конкретного, общие фразы. Чем будет заниматься Рангник, чья зарплата (по информации «Чемпионата») составит более четырех миллионов евро, пока непонятно.

Вместе с Ральфом Рангником в «Локомотив» пришел Томас Цорн. После ухода из «Спартака» он дал несколько аккуратных интервью, организовал сборы для национальной команды в Австрии перед Евро, особо не светился. Томас занял должность технического директора «Локо». Правда, на сайте до сих пор нет новости об этом. И чем он будет заниматься в клубе, тоже непонятно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ни председатель совета директоров клуба Александр Плутник, ни генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко не дали ни одного интервью по поводу прихода новых руководителей. Да и вообще ни разу внятно не объяснили свои решения. Кажется, они боятся вопросов.

За полтора месяца до прихода Рангника «Локомотив» продлил контракт с главным тренером Марко Николичем на три года. Насколько это соотносится со взглядами Рангника, непонятно.

Карьеру завершил капитан «Локо» Ведран Чорлука. Изначально он вошел в тренерский штаб Марко Николича, но за неделю до старта сезона покинул клуб. Хорват сказал, что принял такое решение по семейным обстоятельствам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основные трансферы

«Локомотив» потерял двух молодых футболистов: Максима Мухина и Никиту Иосифова. Первого выкупил ЦСКА за мизерную неустойку (официально клуб это опровергает), второго подписал «Вильярреал» как свободного агента.

Из-за окончания контрактов клуб покинули кипер Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия, Брайан Идову, Владислав Игнатьев и нападающий Эдер. С Лукой Джорджевичем расторгли соглашение. А Виталий Лысцов уехал в Грозный, «Ахмат» арендовал его на год.

Крутых покупок у «Локомотива» нет, и вокруг команды очень мало трансферных слухов. Непонятно, связано ли это с тем, что руководство клуба работает очень тихо, или с тем, что оно не работает вообще. Но мы точно знаем, что «Локомотив» хотел подписать Наира Тикнизяна (остался в ЦСКА и переподписал контракт) и Сергея Пиняева (скоро перейдет в «Крылья Советов»).

«Локомотив» купил у «Ахмата» 22-летнего правого защитника Максима Ненахова и 18-летнего полузащитника «Минска» Кирилла Зиновича.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидания и задачи

Клуб официально не ставил задач на сезон, но понятно, что цель — топ-2. «Локомотиву» нужны деньги от Лиги чемпионов. Если ее не будет и в следующем сезоне, то с финансами станет очень тяжело. Как мы уже писали, клуб взял кредит на 2 миллиарда рублей у ВТБ. Это как раз та сумма, которую точно получает любой участник ЛЧ.

С учетом оттока молодых футболистов и отсутствия серьезных покупок «Локомотиву» будет очень сложно побороться хотя бы за серебро.

Календарь на старте сезона

  • 24.07. «Арсенал» (д)
  • 31.07. ЦСКА (г)
  • 06.08. «Уфа» (г)
  • 15.08. «Зенит» (д)
  • 22.08. «Краснодар» (д)
  • 28.08. «Динамо» (г).

У «Локомотива» очень тяжелый календарь в июле — августе. Но при этом всего один перелет — в Уфу в третьем туре. Все остальные матчи — в Москве, хотя и с топ-соперниками. Такого преимущества нет ни у одного из конкурентов.

Севастиан Терлецкий

 Нечего скрывать. Виды спорта, где бикини — это форма
Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Аргентинский нападающий покинет «Зенит» в ближайшее время
Первый матч нового сезона РПЛ пройдет без зрителей
Эриксена не допустят до матчей в Италии с кардиостимулятором
Тест: готовы ли вы к чемпионату России?
Криштиану Роналду назвал самый сложный момент в своей карьере
«Зенит» и «Локомотив» начнут сезон с победы: Топ ставок выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь