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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый матч РПЛ пройдет без зрителей

Стартовый матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Динамо» 23 июля пройдет без зрителей. Решение принято согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой и требованию управления ведомства по Ростовской области.

Динамо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«22 июля на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 “Ростов” — “Динамо” без зрителей, — говорится на сайте РПЛ.— В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора».

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 1, 23.07.2021, 20:00

Ростов-Динамо-

РПЛ отмечает, что не получает от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, «несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее». «Выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — говорится в сообщении.

Первый матч РПЛ сезона-2021/22 пройдет 23 июля в Ростове-на-Дону. Сезон завершится в мае следующего года. Некоторые стадионы в России, в частности, «Спартака» и ЦСКА, смогут пускать болельщиков по системе QR-кодов. Посещаемость матчей на этих площадках может превышать 500 человек.

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