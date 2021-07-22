Первый матч РПЛ пройдет без зрителей

«22 июля на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 “Ростов” — “Динамо” без зрителей, — говорится на сайте РПЛ.— В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора».

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 23.07.2021, 20:00 Ростов - Динамо -

РПЛ отмечает, что не получает от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, «несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее». «Выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — говорится в сообщении.