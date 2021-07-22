Руй Витория подвёл итоги первых недель работы в «Спартаке»

«Всем привет. Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями начавшегося нового приключения, хочу передать вам свои ощущения. В данный момент идёт пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные начнётся чемпионат.



Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошёл просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, но по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что всё идёт хорошо.



Отдельного внимания заслуживает сам город. Кому хоть раз довелось здесь побывать, больше его не забудет. Клуб же отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности, отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи. Конечно, все эти ощущения дела личные, но тем не менее, у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.