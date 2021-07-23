Другие «Спартак» и «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» без главных звезд и рассекреченный «Локо». 5 тактических сюжетов нового сезона РПЛ

В пятницу стартует новый сезон Тинькофф РПЛ

В матче открытия сыграют «Ростов» и «Динамо». Смотрите на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и Matchtv.ru с 19:55 по Москве

Что нового придумает Николич в «Локо»? За этот год его схему уже успели изучить

Свой «Локомотив» Николич начал строить только минувшей зимой, когда получил много времени на сборах. Тогда появилась схема 4−3−1−2, к которой соперники оказались не готовы. Именно красно-зеленые стали лучшими в весенней части прошлого сезона.

Теперь «Локо» будет гораздо труднее, ведь команда рассекретила сама себя. Рано или поздно это должно было случиться.

Игра с «Зенитом» за Суперкубок показала, что в новом сезоне у «Локо» возможны проблемы. Два мяча из трех железнодорожники привезли себе сами, заигравшись при владении на своей половине поля и допустив потери. Розыгрыш сзади между вратарем, защитниками и опорником — то, что команда практиковала еще весной.

Если «Локо» забарахлит, то потребуется реакция Николича. Только сезон покажет, готов ли он ее дать. Поменяет ли схему при необходимости? Или откажется от короткого розыгрыша и прибегнет к длинным передачам? Возможно, вообще будет другое решение.

Семак показал, что Зенит может играть без Дзюбы. Продолжится ли такой вариант на дистанции?

Не факт, что Артем с самого старта сезона будет играть с первых минут за «Зенит» из-за участия на Евро в составе сборной России.

В матче за Суперкубок России Дзюба появился на поле только во втором тайме. Сергей Семак показал, что не стоит ждать серьезных изменений в игре, когда лидер отсутствует. Дзюба именно что лидер: в прошлом и позапрошлом сезонах Тинькофф РПЛ становился самым результативным игроком — 20 (20+6) и 29 (17+12) очков соответственно.

С «Локо» «Зенит» играл по привычной расстановке 4−4−2. На позиции форвардов действовали Азмун и Дриусси. Аргентинец силен открываниями между линий, отскоками в глубину из первой линии атаки. В одном из таких эпизодов сделал предголевой пас, то есть команда воспользовалась его сильным качеством. Азмун даже без Дзюбы рядом забил дважды.

Плюс «Зенита» при схеме 4−4−2 — автоматизация действий, то есть готовность всех игроков к расстановке. Когда во втором тайме игры с «Локо» пошли замены, на острие доигрывали Ерохин и Дзюба. Эта парочка сделала третий гол в матче — первый забил с паса второго.

Когда все игроки адаптированы к расстановке, можно усиливать игру заменами без тактических перемен. Это важно и для команды в целом, и для Дзюбы в частности — мощному форварду тяжело прессинговать 90 минут, а за счет рокировок можно поддерживать темп, не отказываясь от высокой обороны. Против «Локо» это и случилось.

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В прежние годы «Зенит» иногда использовал схему 4−3−1−2. Но в 2021 году отказался от такого варианта. Одна из главных причин — отсутствие плеймейкера. Дриусси удобнее играть на позиции второго форварда, Малкому сподручнее действовать на фланге со смещениями в середину. Когда вариант с ромбом в середине использовался, один из них играл атакующего полузащитника.

В игре за Суперкубок «Зенит» показал, что он вновь главный фаворит сезона. Команда мощна даже без Дзюбы. А с ним еще солиднее.

Другой «Спартак»: новый тренер, новая схема и новые-старые игроки

К новым высотам вместо Доменико Тедеско красно-белых поведет Руй Витория. Два тренера проповедуют разный футбол.

Тактическое отличие — схема 4−2−3−1 вместо 3−4−3. Теперь у «Спартака» вместо одного центрального защитника дополнительный атакующий игрок. Потенциальных плюсов очень много.

1. В центре обороны надежны только Джикия и Жиго.

В новой расстановке они и станут основной парой защитников. Витория не будет ломать голову над третьим.

2. Большой выбор атакующих игроков, в том числе вернувшихся из аренды.

В связи с этим весьма кстати новая вакансия впереди.

Соболев, Мелкадзе, Понсе, Ларссон, Промес, Мозес, Бакаев, Игнатов, Мирзов, Роша, Глушенков… Созидателей так много, что атакующего игрока Ломовицкого Витория использует в качестве подмены для Айртона на левом фланге защиты. Пока недостаточно данных для оценки этого эксперимента.

3. Нет результативных бровочников и центральных полузащитников.

В расстановке Тедеско они были более необходимы, чем в схеме Витории. Из-за того, что у нового тренера больше на одного атакующего игрока.

Прямо сейчас главная ударная сила «Спартака» — тройка атакующих полузащитников и форвард. Фланговые защитники и один из центральных хавбеков могут преуспеть за счет неожиданных включений вперед. Так было на Кубке Париматч Премьер. На предсезонном турнире Роман Зобнин отметился голом и голевым пасом. Участвовали в опасных атаках Рассказов справа и Айртон слева.

Стилистическое отличие — к быстрым атакам теперь добавились затяжные позиционки с короткими и средними передачами, тогда как Тедеско ставил на скорость. Игра стала более вариативной.

В первой части сезона «Спартак» может пошуметь. Кубок Париматч Премьер, где команда выиграла все матчи с общей разницей мячей 13−1, показал, что игрокам по душе перемены нового тренера. Когда в похожем положении весной оказались игроки «Локо», то обставили всех.

Влашич смотрит в сторону «Милана». Кем заменит его Березуцкий?

«Милан» хочет приобрести Николу Влашича. По информации Corriere dello Sport, сам футболист убеждает руководство армейцев его отпустить.

В ЦСКА Влашич перешел три года назад. В общей сложности в Тинькофф РПЛ забил 26 голов и отдал 15 голевых передач в 81 матче, превзойдя всех своих партнеров по результативности. Если он уйдет, то атакующая линия потеряет в классе. Только не стоит забывать, что у Николы была слабая весна, когда он забил лишь 3 гола (2 с пенальти) в 9 играх и обошелся без голевых передач. Чтобы демонстрировать класс, нужно еще и огромное желание.

В минувшем сезоне ЦСКА играл по схеме 4−2−3−1, где Влашич был атакующим полузащитником. Текущим летом дебютирующий на посту главного тренера Алексей Березуцкий наигрывал вариант 4−3−3 без десятки. Когда армейцы за неделю до старта чемпионата играли товарищеский матч с «Нижним Новгородом», то в опорной зоне расположился Бохинен, а от своей штрафной до чужой действовали Обляков и Марадишвили. У ЦСКА нет недостатка в центральных полузащитниках, поэтому схема 4−3−3 может стать базовой. В той же игре с «Нижним Новгородом» Ильзат Ахметов и вовсе играл крайнего нападающего. Именно он сделал дубль, который принес его команде победу (2:1).

Возврата на расстановку 4−2−3−1 совсем исключать нельзя. Во-первых, клуб в последний момент продлил контракт с Аланом Дзагоевым, и тот может вернуться на свою родную позицию, на которой раскрылся много лет назад при Валерии Газзаеве. Во-вторых, Влашич все-таки еще никуда не уехал.

Пока ЦСКА представляется главной загадкой чемпионата. У команды состоялась перестройка состава в 2018-м, когда завершили карьеру братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, а еще ушел Головин. С тех пор красно-синие ни разу не поднимались выше четвертого места, которое занимали дважды. Кажется, это предел для нынешнего состава. Если в новом сезоне удастся заскочить хотя бы в Лигу конференций, это уже будет огромным успехом.

Первый полноценный сезон Ганчаренко в «Краснодаре»

При белорусском специалисте ЦСКА играл на ноль в Лиге чемпионов (включая 1:0 и 3:0 с «Реалом»), чего с командой не случалось много лет, добрался до четвертьфинала Лиги Европы, взял Суперкубок России. Когда Ганчаренко работал в БАТЭ, то дважды делил очки с «Ювентусом» (0:0 и 2:2) в ЛЧ, побеждал «Лилль» и «Баварию» и шесть раз становился чемпионом страны. Опыта специалисту не занимать.

Как и в последний сезон в ЦСКА, в «Краснодаре» Ганчаренко использует схему 4−2−3−1. Армейцам специалист поставил хорошую позиционную атаку относительно возможностей игроков, то же самое постарается сделать в новой команде.

Пока в игре мало что получается. Есть проблемные зоны. Например, центр поля и центр обороны. Основным на острие наигрывается Ильин, перешедший в «Краснодар» летом из «Ахмата».