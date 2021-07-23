Сегодня «Локомотив» празднует 99-й день рождения
23 июля «Локомотив» празднует свой 99-й день рождения.
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
23 июля «Локомотив» празднует свой 99-й день рождения.
Именно в этот день команда «Казанка» разгромила Измайловский клуб спорта со счётом 7:0, написав первую страницу большой истории московского «Локомотива».
Московский клуб — трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России.
Новый сезон РПЛ стартует сегодня. Свой первый матч «железнодорожники» проведут в субботу против тульского «Арсенала», начало — в 20.00 (мск).