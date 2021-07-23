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13:05 (мск), источник: Sport24

Сегодня «Локомотив» празднует 99-й день рождения

23 июля «Локомотив» празднует свой 99-й день рождения.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Именно в этот день команда «Казанка» разгромила Измайловский клуб спорта со счётом 7:0, написав первую страницу большой истории московского «Локомотива».

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Московский клуб — трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России.

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Новый сезон РПЛ стартует сегодня. Свой первый матч «железнодорожники» проведут в субботу против тульского «Арсенала», начало — в 20.00 (мск).

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