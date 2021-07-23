Живший с Черчесовым журналист: К пиву равнодушен: не больше бокала. Дома поливает цветы, все начисто убрано

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— Где ты пересекался с Мацуевым и Черчесовым?

— В Перми: Станислав Саламович пригласил к себе, когда работал в «Амкаре». Дней пять гостил у него и Стасика (речь про Станислава Черчесова-младшего, сейчас он вратарь «Олимпа-Долгопрудного» — Sport24) в большой двухэтажной квартире. Черчесов показал, как разбирает игры, как общается с командой, пустил на все совещания и установки (с одним условием: не записывать на видео разговоры о тактике). Перед матчем «Амкара» с «Локомотивом» Черчесов внятно общался с футболистами и вместе с помощниками блестяще разобрал «Локомотив» Кучука. В матче я увидел ровно ту картину, что описывал Черчесов. Например, про Чорлуку с Дюрицей: «Низом их не пройти. Набираем скорость, пробуем закидывать на Якубко вот в эти и эти зоны». В итоге — 0:0.

Днем мы были с «Амкаром». По утрам и вечерам жарили яичницу, варили макароны, пили пиво и подолгу говорили о футболе. Черчесов к пиву равнодушен: не больше бокала.

В это же время в Пермь на гастроли приехал Мацуев. Встретились в ресторане «не для всех», в меню — медвежатина, оленина и бобер. С Мацуевым пришли юные девушки. Одна из них — выдающаяся молодая виолончелистка Настя Кобекина. Папа Насти — композитор и режиссер, мы пересекались с ним в Камерном театре. И Настя не могла взять в толк, откуда в Перми, в компании Черчесова, персонаж, который знает всю ее музыкальную семью.

Восторженная публика, конечно. Отличается от футбольной. Мацуев буквально смотрит Черчесову в рот, ловит каждое его слово. Кумир детства! Станислав Саламович расслабился и говорит: «Давайте травить анекдоты. Начнем с железнодорожного, про занавеску». «Так вот, ситуация в купе, — начинает. — Муж с женой куда-то едут, муж закрывает дверь изнутри на защелку и…» Я успел шепнуть: Саламыч, не надо, стоп! Черчесов изящно перешел на приемлемые для девушек темы.

— Какой Черчесов в быту?

— На работе он как на войне: джигит, будто на коне скачет. Очень горячий. Хорошо, что рядом Ромащенко и Паников, которые способствуют балансу.

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А дома Черчесов — степенный мужчина: внимательно выслушает, подумает, ответит. В доме все начисто убрано. Поливает цветы, домашний такой. В Перми допоздна смотрел матчи, нарезки. Ставил на паузу, живо делился: «Я тут заметил сильную вещь в Бундеслиге. Ты видел когда-нибудь такое?» И начинает крутить запись туда-сюда, рассказывать что-то про новые схемы и игровые ритмы.