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10:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя — с воротником

Пресс-служба московского клуба сообщает, что новый комплект воплощает в себе идею преемственности поколений, напоминая о его богатой истории, но при этом устремляя взгляд в будущее. Она предвосхищает юбилейный год клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Домашний комплект отдает дань уважения наследию основателя клуба Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба. Выездная же форма посвящается молодому поколению игроков и болельщиков, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет. У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди.

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Игровые комплекты формы и футболки для болельщиков изготовлены из на 100% переработанного полиэстера. Технический спонсор «Спартака» — американская компания Nike.

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