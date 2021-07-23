«Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя — с воротником

Домашний комплект отдает дань уважения наследию основателя клуба Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба. Выездная же форма посвящается молодому поколению игроков и болельщиков, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет. У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди.