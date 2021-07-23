«Локомотив» объявил о назначении Цорна на пост технического директора

Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019 года по июль 2020 года. В «Локомотиве» он будет отвечать за координацию всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптацию и интеграцию игроков, координацию административного персонала клубных команд, обеспечение административной поддержки всех процессов в спортивном департаменте и их взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

В начале июля «Локомотив» объявил о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника руководителем широкого спортивного блока в клубе. В пятницу он приступил к работе.

Перед Рангником и его штабом стоят следующие задачи: достижение высоких спортивных результатов как на российской, так и на европейской арене; достижение амбициозных коммерческих целей, в том числе сокращение финансовой зависимости от главного спонсора; внедрение современных и инновационных подходов к управлению и развитию спортивными активами клуба; обеспечение устойчивого развития спортивной вертикали клуба путем внедрения критически важных компетенций в системах клуба; популяризацию российского футбола в мире и содействие его развитию.

На пост директора «Локомотива» по развитию игроков, медицине и инновациям назначен Хорхе Иван Мартинес Рентериа, работавший и сотрудничавший с английским «Ливерпулем» и бразильскими клубами «Сан Пауло», «Коринтианс», «Палмейрас» и «Сантос». Должность руководителя «Локомотива» по трансформации занял экс-президент нидерландского «Витесса» Евгений Меркель.