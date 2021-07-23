Игорь Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом Игорь вернулся в «Краснодар», нынешним — покинул стан «быков». В минувшем сезоне защитник провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал один голевой пас.