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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом»

«Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Арсенал Т
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Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым, сообщает пресс-служба тульского клуба. В составе «пушкарей» опытный футболист будет выступать под номером 6.

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Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом Игорь вернулся в «Краснодар», нынешним — покинул стан «быков». В минувшем сезоне защитник провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал один голевой пас.

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Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона.

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