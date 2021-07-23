Российский судья признался в ошибке в пользу «Спартака»
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Арбитр Павел Кукуян объяснил ошибку, допущенную в матче чемпионата России с участием московского «Спартака». Комментарий судьи приводит портал Sport24.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Арбитр Павел Кукуян объяснил ошибку, допущенную в матче чемпионата России с участием московского «Спартака». Комментарий судьи приводит портал Sport24.
В 2017 году «Спартак» играл с «Амкаром», и в конце встречи Кукуян не назначил пенальти за фол на футболисте пермской команды Брайане Идову.
«Это был мой второй матч в
Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей. По итогам сезона-2017/18 «Спартак» занял третье место, «Амкар» — 13-е, однако по окончании турнира клуб был расформирован.