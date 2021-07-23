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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский судья признался в ошибке в пользу «Спартака»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Арбитр Павел Кукуян объяснил ошибку, допущенную в матче чемпионата России с участием московского «Спартака». Комментарий судьи приводит портал Sport24.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году «Спартак» играл с «Амкаром», и в конце встречи Кукуян не назначил пенальти за фол на футболисте пермской команды Брайане Идову.

«Это был мой второй матч в Премьер-лиге и первый на таком большом стадионе, с топ-командой. В том моменте мне, возможно, не хватило опыта. Да, контакт там был, но Идову его красиво усилил, кульбит исполнил. Для меня в тот момент это было симуляцией. Но как только после матча мы зашли в судейскую и посмотрели два раза повтор, и уже без оценки инспектора понял, что я ошибся», — рассказал Кукуян.

Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей. По итогам сезона-2017/18 «Спартак» занял третье место, «Амкар» — 13-е, однако по окончании турнира клуб был расформирован.

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