Российский судья признался в ошибке в пользу «Спартака»

«Это был мой второй матч в Премьер-лиге и первый на таком большом стадионе, с топ-командой. В том моменте мне, возможно, не хватило опыта. Да, контакт там был, но Идову его красиво усилил, кульбит исполнил. Для меня в тот момент это было симуляцией. Но как только после матча мы зашли в судейскую и посмотрели два раза повтор, и уже без оценки инспектора понял, что я ошибся», — рассказал Кукуян.