Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Динамо
Футбол. Первый дивизион
17:00
Олимп-Долгопрудный
КАМАЗ
11
Футбол. Сборные
24.07
Чили
Канада
Футбол. Сборные
24.07
Китай
Замбия
Футбол. Сборные
24.07
Швеция
Австралия
Футбол. Сборные
24.07
Япония
Великобритания
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Соглашение об аренде 21-летнего российского футболиста у красно-белых рассчитано до конца сезона-2021/22. По условиям договора, принять участие в матчах «Крыльев Советов» Глушенков сможет начиная с матча 3-го тура Тинькофф РПЛ.

Ранее Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.

В прошлом сезоне полузащитник в чемпионате России принял участие в 11 матчах и забил два гола (оба — в составе «Химок», за которые играл на правах аренды).

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
ROC из России, дроны и огонь от Осаки: как открывали Олимпиаду
Сборная России вышла на церемонию открытия Игр в Токио (фото)
Олег Матыцин: Россия может претендовать на Олимпиаду-2036
Софья Великая: Рада, что мне доверили нести флаг нашей страны
Томас Бах: Мы сильнее вместе, поэтому МОК изменил клятву
Новичок «Краснодара» обратился к болельщикам на русском языке
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь