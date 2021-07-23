«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Глушенкова

Соглашение об аренде 21-летнего российского футболиста у красно-белых рассчитано до конца сезона-2021/22. По условиям договора, принять участие в матчах «Крыльев Советов» Глушенков сможет начиная с матча 3-го тура Тинькофф РПЛ.

Ранее Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.