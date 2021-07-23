«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Глушенкова
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Спартак
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Соглашение об аренде 21-летнего российского футболиста у
Ранее Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.
В прошлом сезоне полузащитник в чемпионате России принял участие в 11 матчах и забил два гола (оба — в составе «Химок», за которые играл на правах аренды).