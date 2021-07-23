«Динамо» обыграло «Ростов» на старте сезона РПЛ
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» переиграли на выезде «Ростов» в стартовом матче первого тура чемпионата России нового сезона.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» переиграли на выезде «Ростов» в стартовом матче первого тура чемпионата России нового сезона.
Встреча, прошедшая в
Матч прошел без зрителей на трибунах в связи с постановлением Роспотребнадзора.
Перед самым началом встречи Российский футбольный союз (РФС) объявил, что тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. Сам Карпин присутствовал на трибунах стадиона, а не на скамейке запасных ростовской команды, так как отбывал дисквалификацию с концовки прошлого сезона.
Во втором туре РПЛ «Динамо» 31 июля встретится на выезде с «Уфой», «Ростов» на следующий день примет петербургский «Зенит».