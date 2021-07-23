«Динамо» обыграло «Ростов» на старте сезона РПЛ

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Арсен Захарян (20-я минута), открывший счет голам нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и Константин Тюкавин (33).

Матч прошел без зрителей на трибунах в связи с постановлением Роспотребнадзора.

Перед самым началом встречи Российский футбольный союз (РФС) объявил, что тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. Сам Карпин присутствовал на трибунах стадиона, а не на скамейке запасных ростовской команды, так как отбывал дисквалификацию с концовки прошлого сезона.