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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Ростов» на старте сезона РПЛ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» переиграли на выезде «Ростов» в стартовом матче первого тура чемпионата России нового сезона.

Динамо
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Арсен Захарян (20-я минута), открывший счет голам нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), и Константин Тюкавин (33).

Матч прошел без зрителей на трибунах в связи с постановлением Роспотребнадзора.

Перед самым началом встречи Российский футбольный союз (РФС) объявил, что тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. Сам Карпин присутствовал на трибунах стадиона, а не на скамейке запасных ростовской команды, так как отбывал дисквалификацию с концовки прошлого сезона.

Во втором туре РПЛ «Динамо» 31 июля встретится на выезде с «Уфой», «Ростов» на следующий день примет петербургский «Зенит».

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Первый тайм: 0:2
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