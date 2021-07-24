«Рома» и «Байер» готовы купить Сердара Азмуна у «Зенита»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Иранским форвардом интересуется «Рома», в частности, главный тренер римлян Жозе Моуринью. Специалист видит в Азмуне идеальное усиление для своей команды. Итальянцы уже наладили контакты с «Зенитом» и хотели бы вскоре завершить переговоры.
Однако за Азмуном также охотится «Байер», который готов предложить за футболиста € 18 млн. Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но настойчивость Моуринью, который хочет приобрести нападающего, заставляет «Рому» искать варианты.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской