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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» и «Байер» готовы купить Сердара Азмуна у «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: РИА "Новости"

Иранским форвардом интересуется «Рома», в частности, главный тренер римлян Жозе Моуринью. Специалист видит в Азмуне идеальное усиление для своей команды. Итальянцы уже наладили контакты с «Зенитом» и хотели бы вскоре завершить переговоры.

Однако за Азмуном также охотится «Байер», который готов предложить за футболиста € 18 млн. Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но настойчивость Моуринью, который хочет приобрести нападающего, заставляет «Рому» искать варианты.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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