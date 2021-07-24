«Рома» и «Байер» готовы купить Сердара Азмуна у «Зенита»

Иранским форвардом интересуется «Рома», в частности, главный тренер римлян Жозе Моуринью. Специалист видит в Азмуне идеальное усиление для своей команды. Итальянцы уже наладили контакты с «Зенитом» и хотели бы вскоре завершить переговоры.

Однако за Азмуном также охотится «Байер», который готов предложить за футболиста € 18 млн. Условия немецкого клуба более благоприятны для «Зенита», но настойчивость Моуринью, который хочет приобрести нападающего, заставляет «Рому» искать варианты.