Тремя матчами в субботу продолжится первый тур чемпионата России по футболу
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый тур Тинькофф — Российской
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый тур Тинькофф — Российской
Среди субботних матчей выделяется встреча между «Рубином» и «Спартаком». По итогам прошлого сезона
Команды проверили силы друг друга еще до старта РПЛ: «Рубин» и «Спартак» приняли участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер вместе с «Химками» и «Сочи».
Самой обсуждаемой темой перед стартом нового сезона является количество допущенных зрителей на матчи. Большинство встреч первого тура пройдут без зрителей или с ограничениями до 500 человек, однако игру между «Рубином» и «Спартаком» разрешено посетить не более 30% зрителей от общей вместимости «Ак Барс Арены». Стадион вмещает 45 379 человек.
В составе «Спартака» не сыграет аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, он находится в расположении сборной на Олимпийских играх в Токио. Также
Программу матчей субботы откроет встреча между «Химками» и чемпионом прошлого сезона
По итогам прошлого сезона «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. Прошлый сезон в
«Зениту» не сможет помочь бразильский нападающий Малком, который выступает за сборную на Олимпиаде. У «Химок» вряд ли выйдет на поле защитник Дмитрий Тихий, который восстанавливается после мышечной травмы.
По мнению бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового, «Зенит» остается главным фаворитом на победу и в предстоящем сезоне. «У “Зенита” подбор футболистов получше, но если
В другом матче дня «Локомотив» сыграет на «РЖД-Арене» с «Арсеналом», встреча начнется в 20:00 мск и пройдет без зрителей. Железнодорожники в прошлом сезоне заняли третье место в турнирной таблице чемпионата и выиграли Бетсити — Кубок России, благодаря чему клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы. У «Арсенала» игру
«Арсенал» стал 14-м в прошлом сезоне, эта позиция давала право принять участие в стыковых матчах с представителем Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за сохранение прописки. По спортивному принципу места в РПЛ завоевали самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», «Нижний Новгород» и владикавказская «Алания» получили право сыграть в стыковых матчах с «Арсеналом» и «Уфой» (13-е место). Однако «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для участия в
В первом матче нового сезона «Ростов» в пятницу дома проиграл «Динамо» со счетом 0:2. В воскресенье пройдут матчи «Урал» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Ахмат», ЦСКА — «Уфа». Завершится программа первого тура в понедельник встречей между «Нижним Новгородом» и «Сочи».