Тремя матчами в субботу продолжится первый тур чемпионата России по футболу

Среди субботних матчей выделяется встреча между «Рубином» и «Спартаком». По итогам прошлого сезона красно-белые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата, что гарантировало команде участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии подопечные Руя Витории, который возглавил красно-белых в мае, сыграют с португальской «Бенфикой», первый матч пройдет в Москве 4 августа. «Рубин» стал четвертым в прошедшем чемпионате и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 20:00 Рубин - Спартак -

Команды проверили силы друг друга еще до старта РПЛ: «Рубин» и «Спартак» приняли участие в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер вместе с «Химками» и «Сочи». Красно-белые стали победителями соревнования, выиграв у всех соперников, встреча же с «Рубином» завершилась со счетом 4:0. В прошлом сезоне «Рубин» и «Спартак» одержали по одной гостевой победе в матчах друг с другом с одинаковым счетом 2:0.

Самой обсуждаемой темой перед стартом нового сезона является количество допущенных зрителей на матчи. Большинство встреч первого тура пройдут без зрителей или с ограничениями до 500 человек, однако игру между «Рубином» и «Спартаком» разрешено посетить не более 30% зрителей от общей вместимости «Ак Барс Арены». Стадион вмещает 45 379 человек.

В составе «Спартака» не сыграет аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, он находится в расположении сборной на Олимпийских играх в Токио. Также из-за повреждения пальца руки игру пропустит голкипер красно-белых Александр Селихов, продолжает восстановление после травмы защитник Павел Маслов. «Рубин» подходит к игре без потерь. Встреча между командами начнется в 20:00 мск, матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

«Химки» попробуют отобрать очки у чемпиона

Программу матчей субботы откроет встреча между «Химками» и чемпионом прошлого сезона санкт-петербургским «Зенитом». Как сообщил ТАСС в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, игру на «Арене-Химки» смогут посетить не более 1 тыс. зрителей, а допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам. Матч между командами начнется в 17:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 17:30 Химки - Зенит -

По итогам прошлого сезона «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. Прошлый сезон в премьер-лиге стал для «Химок» первым с 2009 года, команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

«Зениту» не сможет помочь бразильский нападающий Малком, который выступает за сборную на Олимпиаде. У «Химок» вряд ли выйдет на поле защитник Дмитрий Тихий, который восстанавливается после мышечной травмы.

По мнению бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового, «Зенит» остается главным фаворитом на победу и в предстоящем сезоне. «У “Зенита” подбор футболистов получше, но если кто-то из лидеров получит травму, то это скажется на игре, — сказал Мостовой ТАСС. — Но все же и “Локомотив”, и “Спартак”, и “Краснодар”, который провалил прошлый сезон, должны создать конкуренцию “Зениту”, у “Динамо” тоже неплохие шансы, раньше игрокам не хватало опыта из-за молодого состава, но теперь клуб укрепился и набрал опыт. Я думаю, что предстоящий чемпионат будет поинтереснее предыдущего».

«Локомотив» и «Арсенал» сыграют без зрителей

В другом матче дня «Локомотив» сыграет на «РЖД-Арене» с «Арсеналом», встреча начнется в 20:00 мск и пройдет без зрителей. Железнодорожники в прошлом сезоне заняли третье место в турнирной таблице чемпионата и выиграли Бетсити — Кубок России, благодаря чему клуб гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы. У «Арсенала» игру из-за дисквалификации пропустит защитник Гия Григалава, который получил красную карточку в последнем матче прошлого сезона против «Уфы». В составе «Локомотива» продолжает восстановление после травмы нападающий Зе Луиш.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 1, 24.07.2021, 20:00 Локомотив - Арсенал Т -

«Арсенал» стал 14-м в прошлом сезоне, эта позиция давала право принять участие в стыковых матчах с представителем Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за сохранение прописки. По спортивному принципу места в РПЛ завоевали самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», «Нижний Новгород» и владикавказская «Алания» получили право сыграть в стыковых матчах с «Арсеналом» и «Уфой» (13-е место). Однако «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге, в связи с этим «Нижний Новгород» получил прямую путевку в премьер-лигу, а переходные игры были отменены.