Дриусси не попал в заявку «Зенита» на матч с «Химками»

Ранее стало известно, что 25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.

23 июля форвард написал прощальное письмо перед уходом и попросил прощения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака за резкие высказывания.

Дриусси выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за клуб 22 матча, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.