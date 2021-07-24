Оздоев получил травму на первых минутах матча «Химки» — «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил травму на первых минутах матча с «Химками».
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил травму на первых минутах матча с «Химками».
На 11-й минуте вместо Оздоева вышел полузащитник Кирилл Кравцов.
Встреча 1-го тура Российской
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Антон Анопа. Отвечает за VAR Алексей Амелин, ему помогает Андрей Болотенков.
В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской