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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая

Московский «Локомотив» подписал контракт с 25-летним хорватским защитником «Байера» Тином Едваем.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Срок соглашения — четыре года. Игрок будет выступать за команду под номером 16.

Тин Едвай — уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет, и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04». В общей сложности за карьеру футболист провёл 162 матча и забил 9 мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной сборной защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.

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