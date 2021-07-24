«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая

Срок соглашения — четыре года. Игрок будет выступать за команду под номером 16.



Тин Едвай — уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет, и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04». В общей сложности за карьеру футболист провёл 162 матча и забил 9 мячей.