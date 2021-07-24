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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Арсенал»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Мурило, Баринов, Рыбчинский — Куликов, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов — Камано, Смолов.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Сильянов, Пабло, Ан. Миранчук, Бабкин, Петров, Касимов, Лисакович.

Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов — Ткачев, Чаушич, Костадинов, Хлусевич, Давиташвили — Марков.

Запасные: Левашов, Довбня, Суханов, Бурлак, Пантелеев, К. Кангва, Банда, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.

Встреча «Локомотив» — «Арсенал» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 20.00 (мск).

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