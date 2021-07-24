«Локомотив» — «Арсенал»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Мурило, Баринов, Рыбчинский — Куликов, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов — Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Сильянов, Пабло, Ан. Миранчук, Бабкин, Петров, Касимов, Лисакович.
Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов — Ткачев, Чаушич, Костадинов, Хлусевич, Давиташвили — Марков.
Запасные: Левашов, Довбня, Суханов, Бурлак, Пантелеев, К. Кангва, Банда, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Встреча «Локомотив» — «Арсенал» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 20.00 (мск).