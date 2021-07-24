«Рубин» — «Спартак»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Сегодня, 24 июля, состоится матч «Рубин» — «Спартак».
Сегодня, 24 июля, состоится матч «Рубин» — «Спартак».
Встреча 1-го тура Российской
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Зотов, Грицаенко, Нижегородов, В. Игнатьев, Костюков, С. Бакаев, Мусаев, Макаров, Йевтич, И. Игнатьев.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, З. Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Хендрикс, Мелкадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Николай Ерёмин.
В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской