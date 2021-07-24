Такой Дзюба не убедит Карпина. Капитан сборной России не в форме после Евро-2020
«Зенит» дожал «Химки» после замены центрфорварда.
«Зенит» дожал «Химки» после замены центрфорварда.
Чемпион России «Зенит» начал новый сезон с выездной победы над «Химками».
В составе «Зенита» отсутствовали не только Малком, уехавший на Олимпиаду, но и Барриос с Дриусси. Колумбиец получил отпуск после Кубка Америки и только перед матчем в Химках вернулся в
Уже на 8-й минуте «Зенит» потерял ещё одного игрока — Оздоева. Полузащитник получил травму колена в дебюте матча, нарушая правила на защитнике «Химок» Филине. Магомед остался на поле, пытался разбегаться, но надолго его не хватило. Пришлось менять Оздоева на молодого Кравцова.
Помимо этого эпизода, ничего запоминающегося в начале встречи не было. Команды заработали на двоих большое количество угловых, тем не менее ни подачи, ни розыгрыши успеха не приносили. Чемпион даже острее атаковал после угловых в исполнении «Химок». Сергей Семак стремится усовершенствовать игру «Зенита» в деталях: футболисты на стандартах соперника так расставляются в штрафной и около неё, чтобы организовать быстрый контрвыпад на скорости. Возможно, это станет новой «фишкой»
Но в целом игре «Зенита» недоставало скорости. Команда Игоря Черевченко уступала чемпиону разве что во владении мячом. И первой забила благодаря зенитовскому воспитаннику Идову (он теперь закрывает правый фланг). Игравшие по схеме 4−4−2 гости не всегда успевали переключаться и контролировать ширину атаки хозяев (против 5−3−2). Кухарчук мог открывать счёт с паса Идову на 20-й минуте, однако эта связка
К перерыву «Химки» даже выигрывали по ударам — 9:7 (в створ — 5:4). Тем не менее «Зенит» смог довольно быстро отыграться. В ходе голевой атаки гости не спешили ни навешивать, ни бить. Караваев хитро покатил на Кузяева, а посланный Далером в штангу мяч добил прекрасно чувствующий такие ситуации Азмун.
После перерыва в игре чемпиона стало больше попыток быстро довести мяч до форвардов, тем не менее это не улучшило качество футбола чемпиона. План «Химок» работал лучше. Зенитовцы допускали много брака, нервничали: например, Ракицкий в течение минуты напихал в атаке Азмуну (иранец решил пробить вместо того, чтобы поделиться мячом), а в обороне — Кравцову, который не подстраховал центрального защитника так, как должен был.
А что же Дзюба? Интриговало, как сыграет центрфорвард в первом матче после назначения в сборную России Валерия Карпина.
У Артёма не получились ни удар, ни передача. Такой Дзюба точно не убедит Карпина в необходимости зарыть «топор войны» и строить игру вокруг капитана прежней сборной.
А вот Ерохину хватило для гола трёх минут — Александр здорово сыграл на опережение. Ерохин вообще превратился в крутого «джокера» команды Семака: часто забивает, выходя на замену. Неожиданным для обороны химчан стало открывание на фланге Ракицкого, который вырезал идеальный кросс слева.
Перестановки, сделанные Семаком, перевернули игру. Ещё один свежий хавбек Сутормин заработал пенальти, получив по ногам от Стойиновича. Фол был бесспорный, а с «точки», как ни удивительно, пробил вопреки известному правилу сам пострадавший. Забил спокойно — в первом туре РПЛ не то давление.
Объективно говоря, «Химки» по игре заслужили ничью. Хозяева и во втором тайме перебили чемпиона — 8:6 (правда, в створ — 1:3). «Зенит» выиграл на классе.
Анатолий Романов