Грузинский футболист «Рубина» перейдет в «Милан»

По информации источника, содействие в переходе 20-летнего спортсмена оказал бывший защитник «Милана», а ныне мэр Тбилиси Кахабер Каладзе. Сумма грядущего трансфера не уточняется.

По ходу прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованность в услугах Кварацхелии проявляли мюнхенская «Бавария», «Милан», а также другой итальянский гранд — туринский «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 18 миллионов евро.

В конце мая отец игрока Бадри Кварацхелия пообещал соотечественникам забрать сына из России. Кварацхелия-старший заверил, что сын со стопроцентной вероятностью покинет «Рубин» летом.