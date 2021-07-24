Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Спартак
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Томь
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Зенит
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
31
Футбол. Сборные
14:30
Новая Зеландия
США
16
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
Бразилия
33
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Великобритания
01
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
Австралия
42
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Замбия
44
Футбол. Сборные
10:30
Чили
Канада
12
Все события
Фоторепортажи
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
20:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузинский футболист «Рубина» перейдет в «Милан»

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перейдет в итальянский «Милан». Об этом в субботу, 24 июля, сообщает Metaratings.ru.

Рубин
МиланПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, содействие в переходе 20-летнего спортсмена оказал бывший защитник «Милана», а ныне мэр Тбилиси Кахабер Каладзе. Сумма грядущего трансфера не уточняется.

Читайте также
Такой Дзюба не убедит Карпина. Капитан сборной России не в форме после Евро-2020

По ходу прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованность в услугах Кварацхелии проявляли мюнхенская «Бавария», «Милан», а также другой итальянский гранд — туринский «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 18 миллионов евро.

В конце мая отец игрока Бадри Кварацхелия пообещал соотечественникам забрать сына из России. Кварацхелия-старший заверил, что сын со стопроцентной вероятностью покинет «Рубин» летом.

Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел за казанцев 23 матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Кроме того, на счету хавбека восемь матчей и три гола в составе сборной Грузии.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Медали в тхэквондо и стрельбе: как прошел первый день Токио-2020
Бронзовый призер ОИ Артамонов два часа провел на допинг-контроле
Так Карпина не убедить. Дзюба не в форме после Евро-2020
Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята терли на удачу
Судороги и помощь врачей. Спортсменов в Токио мучает жара
«Рубин» принимает «Спартак» в первом туре РПЛ (трансляция)
Гол Головина принес «Монако» победу в товарищеском матче
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь