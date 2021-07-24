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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дриусси перейдет в «Остин» Макконахи из МЛС

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Петербургский клуб сегодня сообщил, что аргентинец договорился с «Зенитом» о выкупе своего контракта.

Как сообщает Sport24, Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС «Остин» и достанется команде бесплатно.

Аргентинский журналист Себастьян Срур также сообщает, что Дриусси перейдет в «Остин».

В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.

Совладельцем «Остина» является актер Мэттью Макконахи.

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