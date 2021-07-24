Дриусси перейдет в «Остин» Макконахи из МЛС

Петербургский клуб сегодня сообщил, что аргентинец договорился с «Зенитом» о выкупе своего контракта.

Как сообщает Sport24, Дриусси продолжит карьеру в клубе МЛС «Остин» и достанется команде бесплатно.

Аргентинский журналист Себастьян Срур также сообщает, что Дриусси перейдет в «Остин».

В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.