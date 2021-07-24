«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл тульский «Арсенал» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».

В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У «Арсенала» отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Арсенала» Артем Сокол.

Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с «Арсеналом» стал дебютным в чемпионате России.

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