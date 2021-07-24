«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 3:1, московский клуб не мог забить до удаления в составе тульской команды.
Встреча завершилась со счетом 3:1, московский клуб не мог забить до удаления в составе тульской команды.
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл тульский «Арсенал» в матче первого тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У «Арсенала» отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Арсенала» Артем Сокол.
Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с «Арсеналом» стал дебютным в чемпионате России.
Во втором туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским ЦСКА 31 июля. «Арсенал» днем ранее дома встретится с казанским «Рубином».