Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Арсенал Т
31
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Спартак
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Томь
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Зенит
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
31
Футбол. Сборные
14:30
Новая Зеландия
США
16
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
Бразилия
33
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Великобритания
01
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
Австралия
42
Футбол. Сборные
25.07
Египет
Аргентина
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Замбия
44
Футбол. Сборные
10:30
Чили
Канада
12
Все события
Фоторепортажи
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
22:31 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1, московский клуб не мог забить до удаления в составе тульской команды.

Локомотив
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл тульский «Арсенал» в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».

В составе победителей голы забили Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты) и Федор Смолов (89). У «Арсенала» отличился Сергей Ткачев. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Арсенала» Артем Сокол.

Голевую передачу Смолову сделал Жемалетдинов. На 90-й минуте вместо Смолова на поле вышел 18-летний полузащитник Сергей Бабкин, для которого матч с «Арсеналом» стал дебютным в чемпионате России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским ЦСКА 31 июля. «Арсенал» днем ранее дома встретится с казанским «Рубином».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Ждем первого золота? Надежды на фехтование, дзюдо и стрельбу
Бронзовый призер ОИ Артамонов два часа провел на допинг-контроле
Что там было в предсезонке? «Спартак» проиграл «Рубину» в 1 туре
Названа дата реванша Петра Яна со Стерлингом
Судороги и помощь врачей. Спортсменов в Токио мучает жара
Гол Головина принес «Монако» победу в товарищеском матче
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь