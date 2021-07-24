Что там было в предсезонке? «Спартак» проиграл «Рубину» в первом туре, хотя 10 дней назад размазал казанцев

14 июля «Рубин» и «Спартак» сыграли в товарищеском предсезонном турнире Матч Премьер. «Спартак» размазал соперника 3:0, красно-белые вообще за 3 последних товарняка забили 13 голов, что вселяло оптимизм в болельщиков перед стартом нового сезона.

Леонид Слуцкий получил усиление в лице Сеяда Хакшабановича, за которого «Рубин» заплатил 6,5 млн евро. Черногорца брали в качестве замены Кварацхелии, но пока Хвича не уехал в Европу, у тренера есть возможность выставить в основе двух вингеров с ярким дриблингом.

Руй Витория отказался от наработок Тедеско и перешел к схеме 4−2−3−1. Мозес переквалифицировался в полноценного полузащитника, а место на краю обороны досталось вернувшемуся из аренды Рассказову. Еще из интересного — на скамейке остался Алекс Крал, в основе вышел Умяров.

С первых минут «Рубин» дал понять, что повторения сценария 10-дневной давности ожидать не стоит. Казанцы завладели мячом и старались вспарывать оборону соперника через левый фланг, где Хвича раз за разом пытался обыграть один в один Рассказова. Не секрет, что «Спартак» ищет нового правого защитника, но в первом тайме Николай отработал так, что, если он проведет еще несколько матчей на таком уровне, проблема отпадет сама собой.

Обе команды редко атаковали через центр, делая ставку на фланги. В итоге в первом тайме мы увидели кучу единоборств у бровок, аутов и остановок игры. Но после 25-й минуты «Спартак» потихоньку начал прибирать территориальное преимущество. Сначала активничал Промес, но с его ударами без труда справлялся Дюпин. А вот когда «Рубин» массировано выходил на чужую половину поля, у казанцев начинались проблемы. «Спартак» быстро проходил центр поля и создавал опасные моменты — самый убойный был у Мозеса после тонкого паса Ларссона, но выручил вовремя вышедший Дюпин.

А еще «Спартак» до перерыва успел забить. Правда, мяч Жиго был отменен — за секунду до этого Зобнин толкнул в спину Абильдгора.

Казалось, что во втором тайме «Спартак» нарастит преимущество, но вместо этого казанцы увидели мяч в своих воротах. Слуцкий в перерыве сделал тонкий ход, дав Самошникову задание подключаться к атакам из полуфланга, пока Хвича держал ширину. И это сразу сработало — Самошников приложился из ударной зоны, а мяч после рикошета от ноги Жиго оказался в воротах.

«Рубин» не сел к своим воротам и продолжил нагнетать. Спустя 15 минут после гола Самошников снова приложился к мячу. Тот полетел точно в девятку, но шикарнейший сейв совершил Максименко.

В течение следующих минут «Рубин» был максимально близок к тому, чтобы забить еще — особенно нагнетала связка Хвича — Самошников. И казанцы даже отправили мяч в сетку, но гол, как и в случае Жиго, отменили. Деспотович оказался в офсайде.

Но после 70-й минуты «Рубин» подсел физически и начал садиться глубоко. «Спартак» давил все сильнее, особенно после того, как Витория освежил игру за счет Бакаева, Мелкадзе, Игнатова и Мирзова. В последние 10 минут «Спартак» создал кучу моментов у ворот соперника, но то выручал Дюпин, то немного не хватало точности.

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