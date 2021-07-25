Знакомим с самым быстрым футболистом России. Самошников взлетел в сборную из ЛФЛ
Разговор о прорыве из любительского футбола, школе Слуцкого и семейной драме, которая сделала сильнее.
Разговор о прорыве из любительского футбола, школе Слуцкого и семейной драме, которая сделала сильнее.
В первом туре РПЛ-2021/22 «Рубин» Леонида Слуцкого взял верх над «Спартаком» Руя Витории —
Автор Sport24 Александр Муйжнек рассказывает о том, как Самошников стал важным героем «Рубина» и всей РПЛ.
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За четыре года до дебюта в РПЛ Илья Самошников играл в
Из КФК до сборной Самошников взлетел не сразу — через зарождавшийся «Велес» и полный звезд «Арарат», недоверие Побегалова в «Шиннике», уроки Игнашевича в «Торпедо» и раскрепощение у Слуцкого в «Рубине». Александр Муйжнек поговорил с теми, кто привел Самошникова в ЛФЛ, и с ним самим.
«Рядом с нашим домом была площадка из песка и травы, и я проводил там все время, — вспоминает Самошников. — Родители меня видели из окна, так что не переживали. Болел за “Манчестер Юнайтед” Фергюсона — и болею сейчас.
Мне вообще нравится наблюдать за теми, кто играет на моей позиции. Сейчас вдохновляет Альфонсо Дэвис. И в обороне хорош, и в атаке всегда опасен — за счет скорости. Обыгрывает, создает моменты — я всегда следил за такими.
В России наблюдал за Жирковым, смотрел его игры в Англии, мечтал
Этот путь начался в Реутове. В семь лет Самошников перешел Комсомольскую улицу — от дома к стадиону «Старт» — и попал в школу «Приалита». Илья занимался в одной группе с Даниилом Куликовым, но тот через пару лет оказался в системе «Локомотива» (отклонив вариант с «Динамо» от Сергея Силкина), а Самошников прошел «Приалит» до самого выпуска. Поиграл на всех позициях, стал лидером своего 1997 года, получил капитанскую повязку — круто, но никому, кроме того же «Приалита», так и не пригодился. В его взрослой команде Илья замелькал на первенстве КФК.
«С моего выпуска туда попали еще
Ради практики Самошников совмещал разные команды и лиги. Салман Дахкильгов, руководивший тогда французской лигой в Amateur Football League (сейчас занимается Испанией), говорит мне, что в любительский футбол Самошников попал еще в 15 лет — в «Брест», тоже с друзьями из «Приалита». С «Брестом» Илья поднялся в Лигу 1.
А реутовский тренер Самошникова Максим Зюзин позвал своих воспитанников в «АвтоРадио» — в третью лигу Восточного округа Москвы. Феноменальную статистику за «АвтоРадио» — 38 голов и 26 передач в 29 матчах — Самошников объясняет сыгранностью команды: «Мы хорошо знали друг друга, провели вместе минимум пять лет».
Дальше Самошников попал в «Русич».
«Мы ездили на разные игры КФК, и однажды мне понравился парнишка из «АвтоРадио», — вспоминает руководитель «Русича» Георгий Гварамия. — Прямо сильно выделялся. Я спросил у ребят: «Кто такой, есть номер?» Мне сказали, что молодой, 16−17 лет — а у нас средний возраст был 25−26, и разница между лигами очень заметная даже на уровне любителей. Я все равно позвал Илюху в «Русич».
Заявили Илью к нам, он приезжал на все игры, не пропускал ни одной. Как и его отец — тот постоянно сидел на трибуне. Илья на первой же игре меня вдохновил, а дальше креп, стал ключевым игроком. Даже когда он понял, что выделяется на фоне всей лиги, не позволял себе разгильдяйства, выкладывался.
Уже на
«Я оставался в “Русиче” ради идеи: добиться такой классной командой высоких целей, — подтверждает Самошников. — Мы были как семья: каждый бился за каждого, хоть и играли бесплатно. Поддерживали связь, общались. Мне и сейчас коллектив с хорошим общением важнее, чем даже место, где больше платят.
В 17−18 лет я получил важный приобрел в играх против старших — жестких, грубых игроков. Только в
Когда только попал в “Русич”, ребята меня оберегали. Я выходил совсем ненадолго: из 60 минут — меньше чем на тайм. Молодой, худой — а
Не хотел провести в ЛФЛ карьеру, поэтому очень много трудился — даже совмещал тренировки 11 на 11 и 8 на 8. У меня могло быть и три матча в неделю, но обычно два: за “Приалит” 11 на 11 посреди недели, а на выходных — в ЛФЛ.
Помимо футбола я учился — на первом курсе. Особо не интересовался учебой, тогда неинтересно было. Когда в школе были проблемы, родители ругались: “Не пойдешь на тренировку”. Сейчас понимаю, что многое упустил. Стараюсь наверстывать: активно читаю книги».
Гварамия: «Ограниченные в возможностях команды ЛФЛ исповедуют шаолиньский футбол. Помню инцидент, когда Илье нанесли серьезную травму.
Это единственный случай, когда его развели на эмоции. Сразу было понятно, что травма серьезная, и он вспылил. И понятно: 30-летний лоб врубается в 17-летнего юношу. Мы сами осадили нарушителя, успокоили Илюху. С батей они уехали домой.
Важно, что в таком возрасте он не боялся борьбы и шел в стыки».
Самошников: «Помню ту травму: влетели в ногу со всей силы. Самое жестокое, что по ходу игры никаких грубостей не было — а тут в один момент дикая боль. Потом я сидел дома и три месяца откачивал кровь из ляжки. Нога опухла так, что я мог ни ходить, ни лежать толком.
В каждой любительской игре есть люди, которые будут тебя провоцировать, бить. Неважно,
В “Русиче” тоже были такие моменты и общение бывало суровым. Пару раз меня пытались построить, но я не лез в конфликт. А вскоре понимали: со мной так не получится.
Раньше, когда меня били на поле, я отвечал. Когда четыре раза за матч лупят, как не заводиться? Теперь не обращаю на такое внимания: ну ударил и ударил».
«Самый быстрый — Самошников», — говорил тренер по физподготовке «Рубина» Хавьер Нойя Сальсес. Максимальный показатель Ильи на тренировках — 9,61 метра в секунду.
Гварамия: «Еще в ЛФЛ было очевидно: Самошников — это понимание игры, отдача, а еще сумасшедшая скорость. Просто оставлял всех курить за спиной. Насколько знаю, впервые Самошникову замерили скорость в “Арарате”, и показатели были выше, чем у Марио Фернандеса — или точно на уровне. Если не ошибаюсь, Муса тогда из ЦСКА уже ушел, и Марио был самым быстрым игроком лиги.
В ЛФЛ чуть больше суматохи, чем выше. Это потом, в “Велесе”, благодаря скорости тренер попробовал Илюху на фланге обороны — а в “Русиче” он играл в атаке, чаще всего инсайда. Еще в “Приалите” Самошников играл центрального хава, а не защитника».
Самошников: «В “Приалите” я был верхним из двух опорников, разгонял атаки. В “Русиче” обычно тоже выходил в центре (мы играли без флангов, но я чаще смещался в край), а вообще отыграл на всех позициях, кроме вратаря. И сейчас готов сыграть полузащитника, если тренер скажет.
Скорость у меня врожденная, из детства. В школе, бывало, через все поле пробегал, а потом отдавал или забивал. При этом никогда не занимался скоростью, не развивал. Это сейчас думал заняться легкой атлетикой с тренером, чтобы поставить правильный бег.
Ни в одной команде, где играл, не встречал футболиста быстрее, чем я. Из соперников меня обгонял Айртон. На третьей минуте унесся вперед, и я подумал: “Вот с ним бы я побегал”. В
Сейчас я немного увеличил мышечную массу. Разговаривал с тренерами по физподготовке: если я подкачаюсь еще, могу потерять скоростные данные. А мне этого совсем не хочется:
В «Приалите», где Самошникова тянуло в атаку, тренер Зюзин говорил ему выбрать позицию крайнего защитника. Илья говорит мне, что убедили его выбрать эту позицию в «Арарате»: «Там тренер увидел, что у меня есть все данные для этого амплуа. С того момента там играю».
Навыкам в обороне Самошникова в 2019-м обучил в «Торпедо» Сергей Игнашевич: «Мне было просто с ним, потому что Игнашевич тоже защитник. Отбор, выбор позиции — во всех этих случаях он подробно разбирал каждый мой игровой момент, рассказывал, что нужно исправить, и я начинал работать над ошибками. В “Торпедо” я стал лучше читать игру».
Правильно пользовать скоростью Самошников научился только в «Рубине»: «Только Слуцкий сделал на этом качестве акцент — и в обороне, и в атаке. За счет его подсказок я стал применять скорость иначе. Например, раньше в атаке всегда вел мяч в ногах. Леонид Викторович объяснил: будет быстрее и проще, если я прокину мяч на дистанцию. Так я начал прибавлять».
Слуцкий помог Самошникову еще и ментально. Илья признается: «Характер у меня тяжелый, иногда бывает сложно быстро адаптироваться к новому коллективу. А еще я очень неуступчив. Если ставлю себе цель, должен обязательно ее добиться — это у меня от отца. Ни у кого еще не получалось сбить меня с пути, если я иду к поставленной цели. Еще не люблю конфликты — точнее, не участвую в них, особенно если понимаю, что оппонент не прав. Не вижу смысла тратить на это время и нервы — бессмысленно. Втягиваюсь, когда летят оскорбления в сторону родных — последний раз, правда, такое было в детской школе. Тут не могу молчать.
В «Рубине» я адаптировался примерно полгода. Пришел в новую лигу, вокруг новые люди, никак не мог найти с ними общего языка. Первое время не знал, как заговорить с Димой Тарасовым. Он поиграл в сборной, в еврокубках, и сейчас в отличной форме. Ну не могу же я подойти и вдруг сказать: «Привет, как дела?».
В «Русиче» Гварамия помнит приятеля старательным, но при этом не интровертом: «Коллектив у нас балагурный: если
Не знаю, повлияло ли это, но в сложные минуты я считал своим долгом (отеческим, что ли) подбодрить его: “Не опускай руки, у тебя все есть”. Делать это приходилось: во всех командах у Ильи уходит время на адаптацию, есть такая черта. Проходит притирку, но уж когда получает шанс — не упускает. В “Рубине” Илюха рассматривался сменщиком Данченко. Слуцкий в итоге разглядел
Илья говорит мне, что проблемы с адаптацией позади — благодаря влиянию Слуцкого: «Раскрепостил меня именно он. Леонид Викторович много со мной разговаривал по разным поводам — в том числе о том, почему я молчу. Советовал мне больше контактировать с ребятами, с ним. Адаптация у меня правда затянулась — а тренер ее ускорил.
У Леонида Викторовича серьезный разговор и шуточный вперемешку. В любой момент может подколоть, даже в столовой. Однажды я сделал подачу, ошибся и громко выругался. Леонид Викторович отреагировал: «Ты разговаривать умеешь?» Это тоже сделало меня свободнее.
И сейчас к Слуцкому можно подойти или позвонить по любому поводу. Никогда не откажет и поддержит беседу на любую тему — от самочувствия до личной жизни. Мне повезло с Леонидом Викторовичем: было бы в разы тяжелее, если бы вокруг меня люди тоже закрывались, как я.
Я показываю Самошникову твит Дмитрия Шнякина. В день дебютного гола Ильи за «Рубин» апостол любительского футбола на «Матч ТВ» запостил его
«Таких мощных матчей у меня больше не было, — признается Самошников. — Я играл и против самого Шнякина, и против Эрика Корчагина (не за “Русич”, в западной лиге). Несколько игр провел с Сашей Довбней. Сейчас он вратарь “Торпедо”, а в ЛФЛ перекрывал своим телом все ворота.
С “Русичем” я взял Кубок
У меня уже был второй вариант — “Арарат”. Я был знаком с Евгением Моисеевым, сейчас он мой агент. Как только узнал позицию “Велеса”, сразу же набрал Моисееву и спросил про “Арарат”. Знал: там будут Рома Павлюченко, Леха Ребко, Игорь Лебеденко. Все они мне в итоге сильно помогли, а Марат Измайлов многому научил в работе с мячом и передачах».
Спрашиваю у Гарамии, как Самошников выбрался из ЛФЛ: «Один из моих друзей работал тренером вратарей в “Велесе”. Я ему все уши прожужжал: “Есть пацан, посмотрите”. Согласились, пригласили на просмотр. Сначала поворотили морду: молодой слишком, глупый, еще
Но скептическое отношение, как мне кажется,
У меня была с
Классно, что Илюха так горит делом и обожает футбол. Не упустил возможности просто в него играть — и без разницы, что в любителях».
Андрей Самошников — в прошлом профессиональный пловец — посвятил свою жизнь карьере сына. Не пропускал тренировок, доставал бутсы, поддерживал, верил в большой будущее Ильи. «Я брал с отца пример, — говорит Самошников. — В нем нравилось все. Его доброта. Даже когда он злился, я понимал, что не просто так.
Отца Самошникова беспокоили боли в груди — врач в итоге настоял на госпитализации. Андрей приехал домой забрать вещи и пересекся там с сыном. Илья вспоминает, что тогда ничего не предвещало беды: отец улыбался. Через час у него оторвался тромб в сердце.
Илья признает: смерть отца стала травмой. Накрывало осознание потери, не спадало ощущение ужаса, накатывали слезы, не хотелось ничего делать. «Месяц я не мог прийти в себя, а потом четко понял: если замкнуться в себе, то потом нереально будет
В итоге я все равно стал сильнее, закалился. Обещал папе, что буду в профессиональном футболе. А после такой утраты начал
Просить денег у мамы Илье стало сложно — пришлось самому искать заработки в ЛФЛ. Из
«Боль все еще во мне, просто я отношусь к ней не так остро. Помню папу, в голове всплывают моменты с его участием, когда мне трудно.
Я бы хотел быть таким же отцом, каким был он. Задумываюсь о том, что тоже хочется семью, но пока на первом плане у меня карьера. Я попал в сборную, как мечтал. Хочу и дальше развиваться — здесь, в “Рубине”, а в будущем, возможно, и в Европе.
До сих пор каждый гол я посвящаю отцу. Так я благодарю его за все, что он в меня вложил».
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Рывок из любительского футбола наверх — новинка для сборной России, а
«Я прошел и третью любительскую лигу, и вторую, и первую. Был везде. Все зависит от человека, от его психологии, работоспособности. Если человек хочет, сделает что угодно. Будешь работать, сам разбираться в том, где у тебя не получается, исправлять это — вырастешь. А скажешь себе: “Нет, не хочу, не буду” — остановишься».