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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и Соболев ведут переговоры о новом контракте

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Александр Соболев ведут переговоры о новом контракте на улучшенных для игрока условиях.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.

За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей.

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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