«Спартак» и Соболев ведут переговоры о новом контракте
Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Александр Соболев ведут переговоры о новом контракте на улучшенных для игрока условиях.
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Александр Соболев ведут переговоры о новом контракте на улучшенных для игрока условиях.
Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с
За «Спартак» он играет с 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов». В составе московской команды он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей.