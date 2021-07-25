«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»
«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
Ахмат
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«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
На шестой минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин. Мохамед Конате на 20-й минуте удвоил преимущество грозненского клуба. Владислав Сарвели на 49-й минуте отыграл один мяч.
«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в
В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».