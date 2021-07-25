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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов»

«Крылья Советов» уступили «Ахмату» (1:2) в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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На шестой минуте гостей вывел вперед Даниил Уткин. Мохамед Конате на 20-й минуте удвоил преимущество грозненского клуба. Владислав Сарвели на 49-й минуте отыграл один мяч.

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
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