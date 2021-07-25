Футболист сборной Казахстана помог своему клубу стартовать с победы в РПЛ

Голы у «Ахмата» забили Даниил Уткин (6-я минута) и Мохамед Конате (20-я), а у «Крыльев» отличился Владислав Сервели (49-я). Весь матч в составе гостей отыграл защитник сборной Казахстана Марат Быстров.