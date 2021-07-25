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22:29 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана помог своему клубу стартовать с победы в РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл самарский «Крылья Советов» в матче первого тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игра в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Ахмат
Крылья Советов
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Голы у «Ахмата» забили Даниил Уткин (6-я минута) и Мохамед Конате (20-я), а у «Крыльев» отличился Владислав Сервели (49-я). Весь матч в составе гостей отыграл защитник сборной Казахстана Марат Быстров.

Стоит отметить, что «Крылья Советов» по итогам прошедшего первенства ФНЛ вернулись в российскую премьер-лигу. Во втором туре «Ахмат» 2 августа примет «Сочи», а «Крылья Советов» 30 июля сыграют дома с московским «Спартаком».

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
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