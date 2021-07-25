Гол Заболотного принёс победу ЦСКА в первом матче под руководством Березуцкого
Во встрече 1-го тура Российской
ЦСКА
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Во встрече 1-го тура Российской
Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев. На 61-й минуте Алан Дзагоев от угла поля вырезал подачу в центр штрафной, откуда Заболотный, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч под самую штангу.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогали ему ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. За VAR отвечал Артём Любимов, ассистент — Тихон Калугин.