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25 июля, источник: Спорт-Экспресс

Хавбек «Валенсии» Гедеш отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, несмотря на предложение «Зенита», не хочет переезжать в Россию, информирует Grada3.

Зенит
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Источник: Instagram

Ранее появилась информация, что питерцы предложили 24-летнему португальцу трехлетний контракт с годовой зарплатой 2,2 миллиона евро. Кроме того, игроком интересовались «Фиорентина», «Севилья» и «Вильярреал».

Как отмечается, даже если «Зенит» улучшит условия, Гедеш не захочет выступать в РПЛ.

В прошедшем сезоне футболист провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь передач.

За Валенсию он выступает с 2018 года, когда перешел из «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

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