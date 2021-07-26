«Ростов» отреагировал на назначение Валерия Карпина в сборную России

Специалист будет совмещать две должности минимум до декабря этого года.

«Гордимся, что главный тренер нашего клуба работает и в национальной сборной России. Мы всегда рядом с вами, Валерий Георгиевич!» — написала пресс-служба ростовчан в «Твиттере», прикрепив ролик, на котором «Ростов Арена» изображена с подсветкой триколора.

Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

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