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18Карпин в сборной России: памятные моменты
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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» отреагировал на назначение Валерия Карпина в сборную России

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на назначение главного тренера команды Валерия Карпина в сборную России.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Специалист будет совмещать две должности минимум до декабря этого года.

«Гордимся, что главный тренер нашего клуба работает и в национальной сборной России. Мы всегда рядом с вами, Валерий Георгиевич!» — написала пресс-служба ростовчан в «Твиттере», прикрепив ролик, на котором «Ростов Арена» изображена с подсветкой триколора.

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Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

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Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

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