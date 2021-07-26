«Ростов» отреагировал на назначение Валерия Карпина в сборную России

Специалист будет совмещать две должности минимум до декабря этого года.
«Гордимся, что главный тренер нашего клуба работает и в национальной сборной России. Мы всегда рядом с вами, Валерий Георгиевич!» — написала
Сегодня, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.