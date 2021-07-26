«Зенит» показал трогательное прощание Дриусси с болельщиками и клубом

«Всем привет, спасибо большое! (сказал эту фразу на русском). Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 4 года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди. Спасибо за вашу любовь! Вы и Петербург навсегда останетесь в моем сердце. И не только из-за футбола. Но еще и потому, что именно здесь я узнал, каково это — стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

И наконец спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь. Всегда были рядом и приходили на помощь. Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь. Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю! — сказал Дриусси на видео YouTube-канала «Зенита».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KBP0FYx7p3w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.