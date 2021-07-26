Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Нижний Новгород
Сочи
00
Футбол. Сборные
27.07
Новая Зеландия
Швеция
Футбол. Сборные
27.07
США
Австралия
Футбол. Сборные
27.07
Чили
Япония
Футбол. Сборные
27.07
Канада
Великобритания
Футбол. Сборные
27.07
Бразилия
Замбия
Все события
Фоторепортажи
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Карпин в сборной России: памятные моменты
19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Карасев не будет работать на матчах первых туров РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не будет работать на матчах первых туров Тинькофф РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились. Мы приехали нашей бригадой с Евро. Нам нужна небольшая пауза», — рассказал Карасев в Instagram.

Напомним, Карасев работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Российский тхэквондист выиграл Олимпиаду со сломанной рукой
Карпин дал первую пресс-конференцию в качестве тренера сборной
Немов эмоционально отреагировал на победу российских гимнастов
Софья Великая оценила свое выступление на Олимпийских играх
«Зенит» показал трогательное прощание Дриусси с клубом (видео)
Украинку отстранили от Олимпиады из-за подозрений в допинге
«Барселона» заключила мировое соглашение с Неймаром
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь