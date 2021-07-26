Сергей Карасев не будет работать на матчах первых туров РПЛ
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Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не будет работать на матчах первых туров Тинькофф РПЛ.
Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не будет работать на матчах первых туров Тинькофф РПЛ.
«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились. Мы приехали нашей бригадой с Евро. Нам нужна небольшая пауза», — рассказал Карасев в Instagram.
Напомним, Карасев работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).