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22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» возобновил переговоры по покупке Симеоне. «Кальяри» требует € 10 млн

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Никола Скира в «твиттере».

Кальяри
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Источник: Reuters

Петербургский клуб возобновил переговоры с аргентинским футболистом. «Кальяри» требует за трансфер игрока € 10 млн.

Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».

Сообщалось, что аргентинцем также интересовался «Марсель».

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