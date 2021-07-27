«Ростов» сыграет с «Зенитом» без зрителей

Игра состоится 1 августа.

«Вынуждены сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч “Ростов” — “Зенит” пройдёт без зрителей. Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба», — говорится в сообщении «Ростова».

Как заявил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу, ситуация в регионе характеризуется как крайне сложная, отмечается рост заболеваемости во всех муниципалитетах области.

Предыдущий матч на «Ростов Арене» также прошел без зрителей. Встреча первого тура нового сезона премьер-лиги в минувшую пятницу закончилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».