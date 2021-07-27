«Ростов» сыграет с «Зенитом» без зрителей
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Матч второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» пройдет на стадионе в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Матч второго тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» пройдет на стадионе в
Игра состоится 1 августа.
«Вынуждены сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч “Ростов” — “Зенит” пройдёт без зрителей. Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба», — говорится в сообщении «Ростова».
Как заявил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу, ситуация в регионе характеризуется как крайне сложная, отмечается рост заболеваемости во всех муниципалитетах области.
Предыдущий матч на «Ростов Арене» также прошел без зрителей. Встреча первого тура нового сезона
По данным на вторник, в Ростовской области зарегистрированы 107 984 случая заболевания коронавирусом, в том числе 392 за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе выздоровели 95 930 человек, умерли 5089. Лечение в стационарах получают 3463 пациента, из которых 303 находятся на ИВЛ.