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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

У Джордана Ларссона родился сын

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил о рождении сына.

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«Добро пожаловать в мир, Джейсон», — написал Ларссон в «Инстаграме».

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Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 по версии болельщиков «Спартака». За шведа проголосовали 47% болельщиков. В минувшем сезоне Ларссон провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

24 июля «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани (0:1) в первом туре РПЛ нового сезона. Счёт в матче «Рубин» — «Спартак» был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

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