Источник: «Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщает, что московский «Локомотив» готов расстаться с рядом ведущих игроков.
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщает, что московский «Локомотив» готов расстаться с рядом ведущих игроков.
«В “Локомотиве” происходит
По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько игроков “Локо”. В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.
К Баринову интерес проявил “Зенит”: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым», — написал журналист в своем
Также комментатор «Матч ТВ» попытался объяснить это решение руководства
«Что это значит, мне непонятно. Либо у “железнодорожников” серьезные проблемы финансового характера и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в “Спартаке”.
Официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», — написал Арустамян.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в первом матче Российской
В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют против столичного ЦСКА. Встреча состоится 31 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.