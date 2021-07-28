Источник: «Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды

«В “Локомотиве” происходит что-то удивительное.



По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько игроков “Локо”. В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.



К Баринову интерес проявил “Зенит”: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Также комментатор «Матч ТВ» попытался объяснить это решение руководства красно-зеленых.

«Что это значит, мне непонятно. Либо у “железнодорожников” серьезные проблемы финансового характера и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в “Спартаке”.



Официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», — написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) (3:1).