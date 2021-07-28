Сердар Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун становится всё ближе к переходу в «Байер-04», куда ранее перебрался бывший вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунёв.



Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере», 25-летний иранский футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. В настоящее время Сердар в шаге от трансфера. При этом ожидается, что «Байер» заплатит за Азмуна € 14 млн плюс бонусы.



Ранее сообщалось, что «Байер» предложил Сердару пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон.